ميسي يحطم أسطورة بيليه ويتربع على عرش المونديال

حفر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي اسمه في أنقى صفحات المجد الكروي، بعد أن أصبح رسمياً اللاعب الأكثر مساهمة تسجيلية في تاريخ بطولة كأس العالم، واصلاً إلى 22 مساهمة تهديفية بين التسجيل والصناعة، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم الجوهرة البرازيلية الراحل بيليه.

وجاء هذا الإنجاز الأسطوري ليتوج مسيرة ميسي المونديالية الممتدة، معززاً مكانته كأعظم من لمس الساحرة المستديرة، وقائداً ملهماً لكتيبة "التانغو" في حملة الدفاع عن لقبهم العالمي، وسط تصفيق وإشادة عالمية من جماهير الكرة التي عاصرت كتابة هذا التاريخ الاستثنائي، لاسيما بعد أن قص شريط مبارياته في النسخة الحالية بقيادة بلاده في مواجهة حماسية ومثيرة أمام منتخب الجزائر في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة (J) التي تضم إلى جانبهما النمسا والأردن.

ولم يتأخر "البرغوث" في ترك بصمته المعتادة داخل المستطيل الأخضر خلال المواجهة؛ إذ نجح في إحراز هدف الافتتاح الثمين للأرجنتين عند الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول، مانحاً فريقه التقدم المعنوي والتكتيكي، ومؤكداً جهوزية حامل اللقب لفرض شخصيته منذ البداية.

وبفضل هذا الهدف الجديد، رفع ميسي رصيده الإجمالي إلى 14 هدفاً في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليقترب خطوة إضافية من تحطيم الرقم القياسي للهداف التاريخي للمونديال، الألماني ميروسلاف كلوزه صاحب الـ 16 هدفاً، والظاهرة البرازيلي رونالدو الذي يملك في جعبته 15 هدفاً.

وبهذا الإنجاز الخرافي وهذه الانطلاقة القوية، يبتعد النجم الأرجنتيني بفارق شاسع في صراع الأرقام المونديالية والثنائية التاريخية عن غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يقف إجمالي مساهماته التهديفية في تاريخ المسابقة عند 10 مساهمات فقط حتى الآن. هذا التباين الرقمي يعكس القيمة الفنية والقيادية الهائلة التي ما زال يقدمها ميسي لمنتخب بلاده على مر الدورات، متحكماً برتم المباريات الكبرى ومحولاً أنصاف الفرص إلى أمجاد حقيقية تضمن لـ "التانغو" البقاء في طليعة القوى الكروية العظمى المرشحة لمعانقة الذهب العالمي مجدداً.

الأسطورة بيليه توقف رصيده التاريخي في كأس العالم عند 20 مساهمة تهديفية (حيث سجل 12 هدفاً وصنع 8 أهداف لزملائه). اما الأسطورة ميسي بفضل هدفه اليوم في شباك الجزائر، رصع سجله المونديالي بـ 22 مساهمة تهديفية (حيث سجل 14 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه طوال مسيرته بالمونديال).