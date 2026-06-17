في موندياله الرابع.. نيمار يبدأ رحلة العودة مع البرازيل

عاد نيمار إلى الملاعب مجددًا مع منتخب البرازيل، بعدما خاض تدريبات خفيفة للمرة الأولى منذ انضمامه إلى بعثة «السامبا» في كأس العالم 2026، ضمن برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة.

وشارك نيمار في جزء من الحصة التدريبية التي أقيمت بمدينة موريستاون في ولاية نيوجيرسي، لكنه لم يتدرب بكامل قوته مع بقية زملائه، حيث ركز بشكل أساسي على الجوانب البدنية لاستعادة جاهزيته.

وخضع مهاجم سانتوس البرازيلي لفحوصات طبية دقيقة على ربلة الساق اليمنى «السمانة»، لمتابعة تطورات الإصابة التي تعرض لها يوم 17 مايو الماضي خلال مشاركته مع فريقه.

ويخوض نيمار، البالغ من العمر 34 عامًا، منافسات كأس العالم للمرة الرابعة في مسيرته، لكنه لم يشارك حتى الآن في التدريبات الجماعية الكاملة مع منتخب البرازيل منذ بداية التحضيرات.

وتأكد عدم جاهزية نيمار للمشاركة في مباراة البرازيل المقبلة أمام هايتي، المقرر إقامتها الجمعة في مدينة فيلادلفيا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة من البطولة.

واستهل منتخب البرازيل مشواره في كأس العالم 2026 بالتعادل مع المغرب بنتيجة 1-1، قبل الاستعداد لمواجهة هايتي بحثًا عن انتصاره الأول في البطولة.

وجاءت عودة نيمار للتدريبات في ظل الحديث الدائر داخل الأوساط الرياضية البرازيلية بشأن قرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي باستدعائه إلى قائمة كأس العالم رغم عدم اكتمال جاهزيته البدنية.

وحرص نيمار عقب نهاية المران على البقاء داخل الملعب لبعض الوقت، حيث التقط صورًا تذكارية مع زوجته وبناته قبل مغادرة مقر التدريبات.