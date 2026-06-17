عطل في نظام المياه يستنفر عمال ملعب العراق والنرويج

تعطل نظام الرش الآلي للمياه بالملعب بين شوطي مباراة منتخبي العراق والنرويج لكرة القدم، التي أقيمت صباح الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، ضمن نهائيات كأس العالم 2026 في ستاد جيليت بمدينة فوكسبورو الأمريكية.

وانطلقت دفعة هائلة من المياه لعدة ثوانٍ من رأس رشاش تعطل فجأة على حافة منطقة الجزاء أمام المرمى الذي شهد تسجيل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لهدفين، ليمنح بلاده التقدم بنتيجة 2-1 قبل نهاية الشوط الأول، حيث سجل أيمن حسين هدف العراق الوحيد في شوط المباراة الأول.

وفي الوقت الذي ظهرت فيه بقية الرشاشات تعمل بشكل طبيعي، اضطر المسؤولون إلى إيقاف تشغيل النظام بالكامل لمنع تفاقم الأضرار الناتجة عن الرشاش المعطل، والذي تسبب في تغير لون العشب المحيط به في أرضية الملعب.

وهرع عمال الصيانة لمعالجة الخلل مستخدمين الدلاء والمعدات المخصصة لتصريف المياه وتوزيعها على أجزاء أخرى من الملعب، حيث نجحت الأطقم الفنية في إعادة المنطقة المتضررة إلى حالتها الطبيعية قبل خروج لاعبي الفريقين من غرف الملابس لبدء أحداث الشوط الثاني.