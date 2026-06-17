هالاند يكرم والدته في أول ظهور مونديالي

اختار إيرلينغ هالاند أن يحمل ظهوره الأول في كأس العالم رسالة عائلية خاصة، بعدما وضع اسم والدته «براوت» على قميصه مع منتخب النرويج بجانب اسم عائلة والده، خلال مشاركته في مونديال 2026.

وكشفت صحيفة «ذا أثليتيك» أن هالاند ظهر بقميص يحمل اسم «براوت هالاند» خلال مباريات منتخب النرويج، في خطوة بدأها منذ أغسطس الماضي مع منتخب بلاده فقط، بينما يواصل استخدام اسم «هالاند» مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وجاء اختيار المهاجم النرويجي للاسم تقديرًا لوالدته غري ماريتا براوت، لاعبة ألعاب القوى السابقة التي حققت نجاحات في منافسات السباعي، إلى جانب الاحتفاظ باسم والده آلف إينغ هالاند، لاعب ليدز يونايتد ومانشستر سيتي السابق.

وأوضحت الصحيفة أن استخدام اسمي عائلتي الأم والأب يرتبط بالعادات النرويجية، حيث ينتشر استخدام اللقبين معًا، رغم أن الأمر لا يطبقه جميع لاعبي منتخب النرويج.

وسجل هالاند بداية قوية في ظهوره الأول بكأس العالم، بعدما أحرز هدفين خلال فوز منتخب النرويج على العراق بنتيجة 4-1، ليبدأ سباق المنافسة على صدارة هدافي البطولة.

وافتتح مهاجم مانشستر سيتي أهدافه المونديالية في الدقيقة 29، بعدما تابع عرضية ديفيد مولر وولف وحولها بقدمه اليسرى داخل شباك الحارس جلال حسن.

وأضاف هالاند هدفه الثاني بعدما ضغط على دفاع العراق، لترتد محاولة إبعاد الكرة من الحارس وتصطدم به وتسكن الشباك، فيما كان قريبًا من تسجيل ثلاثية في أكثر من فرصة خلال اللقاء.

وسجل ليو أوستيغارد الهدف الثالث للنرويج من ضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها مارتن أوديغارد، قبل أن يأتي الهدف الرابع بعدما حول أيمن حسين الكرة بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، بعد محاولة رأسية من هالاند.

وشهدت المباراة واقعة غير معتادة بين الشوطين بعدما حدث عطل في أحد رشاشات المياه بأرضية الملعب، ما أدى إلى تدخل عمال الصيانة لإصلاح المشكلة وتجهيز الملعب لاستكمال اللقاء.