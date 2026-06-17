هالاند ماكينة أهداف تهدد عرش صيادي المونديال





عزز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مكانته العالمية بعد قيادته منتخب بلاده لتفوق هجومي لافت أمام نظيره العراقي، مبرهناً من جديد على حسّه التهديفي الفطري الذي جعله أحد أخطر المهاجمين في كرة القدم الحديثة.

ومع تسجيله لهدفين حاسمين في شباك أسود الرافدين، نجح هالاند في تثبيت أقدامه في أولى مشاركاته الفعلية بنهائيات كأس العالم، مدوناً بداية مثالية في سجله المونديالي التاريخي، ومؤكداً أن غيابه وغياب النروج عن النسخ السابقة لم يكن إلا تأجيلاً لانفجار طاقتهم التهديفية على المسرح العالمي الأكبر.

وتكشف الإحصائيات الرقمية للمهاجم الشاب عن قفزة هائلة في مسيرته الدولية مع منتخب النروج؛ فبعد أن اقتصرت مشاركاته السابقة على التصفيات الأوروبية التي سجل خلالها أرقاماً مرعبة تخطت معدل هدف في كل مباراة دون الصعود للنهائيات، نجح في باكورة مبارياته بالمونديال الحالي في تحويل السيطرة النظرية إلى فاعلية مطلقة، مسجلاً ثنائية من محاولتين محققتين داخل منطقة الجزاء.

هذا التحول الرقمي يعكس نضجاً تكتيكياً كبيراً في التعامل مع ضغوط البطولات المجمعة الكبرى، حيث استطاع نقل كفاءته الهجومية من التصفيات الطويلة إلى الأدوار الإقصائية والنهائيات الحاسمة التي تتطلب تركيزاً استثنائياً أمام المرمى.

ولا ينفصل هذا التألق المونديالي لـ "الماكينة النرويجية" عن التوهج المستمر والأدوار المتميزة التي يقدمها رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي في البريميرليغ ودوري أبطال أوروبا؛ إذ يظهر بوضوح تأثره بأسلوب اللعب الجماعي عالي الكثافة الذي يتلقاه تحت قيادة الجهاز الفني للسيتيزنز.

وقد استغل هالاند مهاراته في التمركز الذكي، واستغلال المساحات، والقوة البدنية الفائقة التي صقلها في الملاعب الإنجليزية ليربك الدفاع العراقي، واضعاً خبراته الأوروبية الكبيرة في خدمة المنظومة الوطنية لمنتخب بلاده، ليثبت أن الشراكة الهجومية الفعالة قادرة على صناعة الفارق بغض النظر عن هوية المنافس أو قيمة البطولة.