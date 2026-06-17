مبابي: سأضطر للعب حتى عمر 80 عامًا

رد كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، على الانتقادات التي تعرض لها قبل كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه إذا ركز على كل من ينتقده فسيضطر للاستمرار في اللعب حتى بلوغه 80 عامًا، مشيرًا إلى أن هدفه الأكبر هو مساعدة منتخب بلاده على التتويج باللقب.

وأعرب مبابي، في تصريحات نقلتها قناة «إم 6» الفرنسية، عن سعادته ببداية مشوار منتخب فرنسا في كأس العالم، بعدما سجل هدفين خلال الفوز على السنغال 3-1، ضمن منافسات المجموعة التاسعة للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال مهاجم ريال مدريد الإسباني: «لا أعتقد أننا بدأنا البطولة بعد، ولكن البداية الجيدة مهمة في البطولات الكبرى، لأنها تحرر اللاعبين، مع أنه لا مجال للراحة في كأس العالم».

وأضاف مبابي أن النسخة الحالية أثبتت صعوبة المنافسة بعد معاناة عدد من المنتخبات لتحقيق الانتصارات، موضحًا أن كل منتخب يعرف قيمة كأس العالم ويسعى للفوز وتقديم أفضل صورة عن بلاده.

وأكد قائد منتخب فرنسا أن مواجهة السنغال لم تكن سهلة، لكنه أشار إلى أن ما يساعد «الديوك» هو امتلاك القدرة على تسجيل الأهداف في أي وقت خلال المباريات.

وتحدث مبابي عن الانتقادات التي وجهت له، قائلًا: «لا جدوى من الانتقام، إذا ركزت على الانتقادات أو كل من ينتقدني، لربما اضطررت للعب حتى بلوغي 80 عامًا».

واختتم نجم ريال مدريد تصريحاته بالتأكيد على أنه يلعب من أجل صناعة التاريخ مع منتخب فرنسا ومساعدة الفريق على الفوز بكأس العالم، مشددًا على أن المنتخب تخطى المباراة الأولى فقط ويحتاج إلى الهدوء ومواصلة العمل.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفًا دوليًا عقب ثنائيته أمام السنغال، كما وصل إلى 14 هدفًا خلال مشاركاته في 3 نسخ مختلفة من كأس العالم.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة العراق في الجولة الثانية من دور المجموعات، قبل خوض مباراته الثالثة أمام النرويج.