بيلسا يرفض دور عارض الأزياء في المونديال

أثارت التصريحات الأخيرة للمدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا، المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الإعلامية والجماهيرية، بعد أن أبدى استياءه الشديد بلهجة حادة وصارمة تجاه الموجة الساخرة والتعليقات المتهكمة التي طالت صورته الرسمية المعتمدة من قِبل اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم الحالية.

وجاء رد الفعل الغاضب من المدرب الملقب بـ "المجنون" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن تحضيرات فريقه، حيث قطع بيلسا الطريق أمام الأسئلة التي حاولت الخوض في تفاصيل تفاعلات منصات التواصل الاجتماعي، معلقاً بجفاء وصرامة واضحة قائلاً إنه ليس عارض أزياء لكي يُطالَب بتفسير تعابير وجهه أو الالتفات لآراء الجماهير حول مظهره الشخصي، مؤكداً أن تركيزه بالكامل ينصب على الجوانب الفنية والخططية داخل المستطيل الأخضر وليس على الهوامش التسويقية أو الإعلامية التي تصاحب الحدث المونديالي.

وتعود خلفية هذه الأزمة إلى لجوء الجماهير الرياضية عبر الفضاء الرقمي إلى تحويل الصورة الشخصية الرسمية للمدرب، والتي اتسمت بملامح جامدة وغريبة نوعاً ما، إلى مادة دسمة للمزاح وصناعة "الكوميكس" الساخرة، وهو الأمر الذي لم يتقبله المدرب المعروف بحدته وجديته المفرطة في التعامل مع مهنته.

ورأى نقاد رياضيون أن ردة فعل بيلسا تعكس بوضوح الفجوة الجيلية والفكرية بين مدرسته الكلاسيكية الصارمة التي تقدس العمل الفني البحت، وبين طبيعة المونديال الحديث الذي بات يمزج بين كرة القدم وصناعة المحتوى الترفيهي الرقمي؛ حيث يرفض المدرب الخبير بشكل قاطع أن تتحول هيبته التدريبية أو ملامحه الجادة إلى وسيلة للترفيه والتسلية الجماهيرية.

وفي سياق متصل، حظي موقف المدرب المخضرم بدعم وتأييد واسعين من قِبل لادارة الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم ولاعبي المنتخب، الذين اعتبروا أن محاولة تشتيت انتباه الجهاز الفني بمثل هذه القضايا الهامشية لن تثني الفريق عن هدفه الأساسي في المنافسة بقوة خلال الأدوار الإقصائية.

ويرى المقربون من معسكر "السيليستي" أن هذا الغضب العلني لبيلسا يعكس حالة الشحن الإيجابي والرغبة العارمة لديه في إثبات الذات والرد عملياً في الملعب، محولاً هذه الضغوط والتهكمات الجماهيرية إلى حافز إضافي للاعبيه لتقديم أداء قوي يؤكد أن القيمة الحقيقية لمنظومته تكمن في النتائج والخطط التكتيكية المعقدة، وليس في الصور الترويجية التي تسبق المباريات.