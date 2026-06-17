رغم ثنائية مبابي.. نجم آخر يخطف جائزة الأفضل في مباراة فرنسا والسنغال

حصل مايكل أوليسي، نجم منتخب فرنسا وبايرن ميونخ، على جائزة رجل مباراة فرنسا والسنغال في كأس العالم 2026، رغم تسجيل كيليان مبابي ثنائية خلال فوز «الديوك» بنتيجة 3-1 في بداية مشوارهم بالمجموعة التاسعة.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اختيار أوليسي للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد المستوى الذي قدمه خلال ظهوره الأول في نهائيات كأس العالم.

وساهم أوليسي في انتصار المنتخب الفرنسي بعدما صنع أكثر من فرصة لزملائه، وكان صاحب التمريرة التي جاء منها الهدف الأول لمبابي في الدقيقة 66 من عمر اللقاء.

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مشواره الدولي مع منتخب فرنسا في سبتمبر 2024، قبل أن يصل إلى 18 مباراة دولية بقميص «الديوك»، سجل خلالها 7 أهداف.

وتدرج أوليسي، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي السابق، في منتخبات الفئات السنية الفرنسية قبل الوصول إلى المنتخب الأول، ثم انتقل لاحقًا لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

ويستعد منتخب فرنسا لاستكمال مشواره في المجموعة التاسعة بمواجهة العراق في الجولة الثانية يوم 23 يونيو، قبل لقاء النرويج في الجولة الأخيرة يوم 26 من الشهر نفسه.