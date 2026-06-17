مبابي يطارد أرقام عظماء كأس العالم

واصل كيليان مبابي كتابة أرقام جديدة في مسيرته الدولية بعدما قاد منتخب فرنسا للفوز على السنغال 3-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، ليدخل قائد «الديوك» قائمة خاصة بين أبرز هدافي البطولة عبر التاريخ.

وسجل مبابي سجل ثنائية أمام السنغال، ليرفع رصيده إلى 58 هدفًا مع منتخب فرنسا، متجاوزًا رقم زميله السابق أوليفييه جيرو الذي كان يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي بـ57 هدفًا.

وأحرز مبابي هدف فرنسا الأول في الدقيقة 66، بعد تمريرة من مايكل أوليسي وضعته أمام مرمى السنغال، ليسدد الكرة في شباك الحارس إدوارد مندي، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث لفرنسا في الدقيقة 96 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وحرص جيرو على تهنئة مبابي بعد تحطيم رقمه التاريخي، وقال خلال ظهوره محللاً في هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «نهنئ كيليان.. لقد نجحت، أنا سعيد جدًا من أجله»، مشيرًا إلى أن مهاجم ريال مدريد وعده بالحصول على قميصه من المباراة.

وحقق مبابي رقمًا فرنسيًا جديدًا في كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب من منتخب بلاده يسجل في 3 نسخ مختلفة، بعد هز الشباك في مونديال روسيا 2018 وقطر 2022 والنسخة الحالية 2026.

ورفع مبابي رصيده في تاريخ كأس العالم إلى 14 هدفًا، بعدما سجل 4 أهداف في نسخة 2018 و8 أهداف في نسخة 2022، قبل أن يضيف ثنائية أمام السنغال، ليتجاوز رقم جوست فونتين صاحب الـ 13 هدفًا مع فرنسا في المونديال.

وتخطى قائد منتخب فرنسا رقم ليونيل ميسي الذي سجل 13 هدفًا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ليواصل مبابي تقدمه في قائمة هدافي البطولة عبر التاريخ.

وتعرض مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، لانتقادات قبل انطلاق البطولة، لكنه رد داخل الملعب وقاد فرنسا لتحقيق أول 3 نقاط في المجموعة التاسعة.

ويلتقي منتخب فرنسا مع العراق في فيلادلفيا بالجولة الثانية يوم الثلاثاء 23 يونيو، قبل مواجهة النرويج يوم 26 من نفس الشهر في ختام مشواره بدور المجموعات.