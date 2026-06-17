تحليل| المهارة الفردية تحسم فوز فرنسا الثمين على السنغال





قدمت فرنسا مباراة ذات وجهين أمام السنغال انتهت بفوزها 3-1، في مواجهة كشفت بوضوح عن فارق كبير بين شوط أول اتسم بالتعثر وغياب الفعالية، وشوط ثانٍ حسمته الجودة الفردية والانفجار الهجومي.

في الشوط الأول، بدا المنتخب الفرنسي دون فعالية رغم امتلاكه استحواذاً نسبياً على الكرة، لكنه لم ينجح في تحويل هذا التفوق الرقمي إلى فرص حقيقية، ولم يسجل أي تسديدة على المرمى، ما يعكس غياب الحلول الهجومية والبطء في بناء اللعب.

في المقابل، ظهرت السنغال بصورة أكثر خطورة وتنظيماً، حيث اعتمدت على الهجمات المرتدة السريعة، ونجحت في الوصول إلى مناطق الخطر أكثر من مرة.

وكانت المعركة في وسط الملعب قوية وتكتيكية، مع أفضلية واضحة للسنغال من حيث خلق الفرص، إذ لعبت بذكاء كبير واعتمدت على السرعة في التحول دون خوف أو تراجع مبالغ فيه.

وحدّ التكتل الدفاعي السنغالي من تحركات فرنسا، بينما غابت الحلول الفردية عن الفريق الفرنسي، وظهر بعض التوتر في أدائه، كما أن نجمه الأبرز كيليان مبابي لم يظهر بالمستوى المنتظر في هذا الشوط، في ظل الرقابة الدفاعية وعدم وصول الكرات إليه بشكل فعال.

وكان المنتخب الفرنسي محظوظاً بعدم تلقي هدف رغم أفضلية السنغال في فترات عديدة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، تغيّر وجه فرنسا بشكل واضح، ودخلت المباراة بإيقاع أسرع وحيوية أكبر، وبدأت في تهديد المرمى مبكراً مع أول تسديدة خطيرة في بداية الشوط.

وواصل المنتخب السنغالي خطورته عبر المرتدات، لكن الفارق هذه المرة كان في الفعالية الفرنسية أمام المرمى، حيث تألق حارس السنغال في التصدي لعدة محاولات محققة.

ومع مرور الوقت، بدأت فرنسا تفرض سيطرة تدريجية، وظهر مبابي بشكل أكبر في صناعة الفارق، وبعد سلسلة من المحاولات نجح في افتتاح التسجيل، ليكسر حالة الجمود ويحوّل الأفضلية لصالح فريقه.

ثم عززت فرنسا تقدمها بالهدف الثاني عبر البديل برادلي باركولا، مستغلة حالة التراجع النسبي في دفاع السنغال بعد إهدار فرص الشوط الأول.

ورغم ذلك، لم تستسلم السنغال، ونجحت في تقليص الفارق عبر هدف أعاد بعض التوازن للمباراة، لكنها لم تتمكن من العودة نتيجة تفوق فرنسا في الفعالية الهجومية وحسن استغلال المساحات في الثلث الأخير.

وكان الفارق الحقيقي في المهارة الفردية التي حسمت المواجهة، حيث استطاعت فرنسا تحويل لحظات محدودة إلى أهداف حاسمة، في حين عانت السنغال من ضعف اللمسة الأخيرة رغم أدائها التكتيكي الجيد.

وفي المحصلة، انتهت المباراة بفوز فرنسا 3-1، في مواجهة أبرزت التباين الكبير بين الشوطين، وأكدت أن المهارة الفردية قادرة على قلب المعطيات حتى عندما يتفوق الخصم تكتيكياً في فترات طويلة من اللقاء.