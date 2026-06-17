مبابي يقود فرنسا للفوز على السنغال ويدخل تاريخ «الديوك» في كأس العالم

قاد كيليان مبابي منتخب فرنسا لبداية قوية في كأس العالم 2026، بعدما سجل ثنائية خلال الفوز على السنغال 3-1، في افتتاح مشوار «الديوك» بالمجموعة التاسعة، ليحقق قائد المنتخب الفرنسي رقمًا تاريخيًا جديدًا بقميص بلاده.

وأصبح مبابي الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا بعدما رفع رصيده إلى 58 هدفًا دوليًا، متجاوزًا رقم أوليفييه جيرو، كما انفرد بصدارة هدافي فرنسا في تاريخ كأس العالم بعدما وصل إلى 14 هدفًا متخطيًا رقم جوست فونتين صاحب الـ 13 هدفًا.

ودخل منتخب فرنسا المواجهة باحثًا عن بداية قوية وتجنب تكرار خسارته الشهيرة أمام السنغال بهدف دون رد في افتتاح مونديال 2002، وهي المواجهة الوحيدة التي جمعت المنتخبين في كأس العالم قبل لقاء نيوجيرسي.

ودفع ديدييه ديشامب، بتشكيلة قوية ضمت مبابي وعثمان ديمبيلي ومايكل أوليسيه، فيما اعتمد منتخب السنغال على قوته الأساسية بقيادة ساديو ماني.

وعانى منتخب فرنسا خلال الشوط الأول أمام ضغط السنغال، حيث اقترب نيكولاس جاكسون من التسجيل بعدما اصطدمت محاولته بالقائم في الدقيقة 25، قبل أن يهدر إسماعيلا سار فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول بعد تمريرة من ماني.

وتحسن أداء فرنسا في الشوط الثاني، وهدد مايكل أوليسيه مرمى السنغال بمحاولة خطيرة في الدقيقة 54 تصدى لها الحارس إدوارد مندي، قبل أن يمنع الحارس فرصة أخرى لمبابي بعد 4 دقائق.

ونجح مبابي في افتتاح التسجيل بالدقيقة 66، بعدما استغل تمريرة رائعة من أوليسي وسدد الكرة في الزاوية اليسرى، ليسجل هدفه الدولي رقم 57 ويعادل رقم جيرو وقتها.

وحاول منتخب السنغال العودة سريعًا، لكن هدف جاكسون ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 68، قبل أن يهدر اللاعب نفسه فرصة جديدة بعد عرضية الحاج مالك ضيوف.

وأضاف البديل برادلي باركولا الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 82، بعد أقل من دقيقتين على مشاركته، بعدما استقبل تمريرة أدريان رابيو ووضع الكرة فوق مندي داخل الشباك.

وقلص إبراهيم مباي النتيجة لصالح السنغال في الدقيقة 95، لكن مبابي رد سريعًا بعدها بدقيقة واحدة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سجل منها هدفه الثاني في المباراة والثالث لفرنسا، ليحسم الانتصار ويصل إلى هدفه الدولي رقم 58.

وحصد منتخب فرنسا أول 3 نقاط في المجموعة التاسعة التي تضم أيضًا العراق والنرويج، ومن المقرر أن يواجه «الديوك» منتخب العراق في الجولة الثانية، بينما يلتقي منتخب السنغال مع النرويج.