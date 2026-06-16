إبراهيم حسن «عم الجدعنة» في حر المونديال



أقدم إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، على لفتة إنسانية رائعة خلال مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، عندما حرص على توزيع المياه للجماهير المصرية التي تواجدت في المدرجات للتغلب على الأجواء الحارة التي أقيمت فيها المواجهة.



وظهر إبراهيم حسن من داخل أرضية الملعب، عقب نهاية المباراة، يقوم بإلقاء قارورات المياه باتجاه الجماهير المصرية في المدرجات، في محاولة لتوفير المياه للمشجعين الذين عانوا من ارتفاع درجات الحرارة، وانضم اليه في المبادرة ياسر إبراهيم مدافع المنتخب، وسط تفاعل كبير من الجماهير الحاضرة.



وحظي تصرف إبراهيم حسن بإشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم وصفه بأنه «عم الجدعنة»، وهو التعبير الشعبي الذي يستخدم في مصر للإشادة بالأشخاص الذين يقدمون مواقف إنسانية ومبادرات إيجابية تعكس الشهامة والنخوة.



ورأى كثير من المتابعين أن ما قام به إبراهيم حسن يتجاوز مجرد توزيع المياه، وأنه يعكس حجم التقدير الذي يكنه أفراد الجهازين الفني والإداري، للجماهير التي وقفت خلف المنتخب وحرصت على دعمه في كأس العالم، كما يجسد حالة الترابط والتلاحم التي يتميز بها الشارع المصري.