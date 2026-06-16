الجمهور الإيراني.. «النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله» «فيديو»



شهدت مدرجات مباراة إيران ونيوزيلندا في كأس العالم 2026 اشتباكات ومشادات بين عدد من الجماهير الإيرانية، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو متداولة، وذلك رغم انتهاء المباراة بالتعادل 2-2 في نتيجة أبقت على آمال المنتخبين في المنافسة على التأهل للمرحلة المقبلة.



وكان لافتاً ومستغرباً أن تشهد البطولة اشتباكات جماهير منتخب واحد، خصوصاً أن الجماهير عادة تتوحد خلف منتخباتها الوطنية في المدرجات، خلال البطولات لتقديم الدعم المعنوي، فيما أظهرت اللقطات خلافات بين مشجعين، ينتمون إلى المنتخب نفسه على المدرجات.



وجاءت الواقعة في وقت شهدت فيه البطولة بعض الحوادث الجماهيرية المحدودة خلال الأيام الماضية، من بينها مشاحنات وخلافات بين جماهير منتخبات مختلفة خارج الملاعب مثل الذي حدث بين جماهير المنتخبين الأرجنتيني والجزائري، فيما تميزت الحادثة المرتبطة بالجماهير الإيرانية أن الخلاف كان بين مشجعين للمنتخب ذاته.



وأوردت وكالة «رويترز» للأنباء تقريراً عن المباراة، أشارت فيه إلى الانقسامات بين جماهير المنتخب الإيراني، وصافرات الاستهجان، التي أطلقها البعض منهم في واحدة من أكثر المواقف غرابة ببطولة كأس العالم.