أنشيلوتي يحدد شروط مشاركة إندريك مع البرازيل في المونديال



يبدو أن المهاجم البرازيلي الشاب إندريك سيكون أمام اختبار مهم قبل الحصول على فرصة المشاركة مع منتخب بلاده في المباراة المقبلة أمام هايتي ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026، بعد أن احتفظ به المدرب كارلو أنشيلوتي على الدكة خلال المباراة السابقة أمام المغرب التي انتهت بالتعادل 1-1.



ووفقاً لما تناولته وسائل إعلام برازيلية، فإن استبعاد اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً سببه عدم رضا أنشيلوتي الكامل عن بعض الجوانب التكتيكية في أداء مهاجمه الشاب، رغم اقتناعه بموهبته الكبيرة وقدراته الفنية العالية، وأشارت التقارير إلى أن مدرب المنتخب، يرى أن إندريك لم يكن ملتزماً بالجوانب التكتيكية في التدريبات، خصوصاً فيما يتعلق بالضغط على دفاع المنافس والعمل الجماعي دون كرة، والعودة كثيراً إلى وسط الملعب من أجل استلام الكرة، ما يقلل من خطورته الهجومية.



وتؤكد التقارير أن أنشيلوتي، تعمد عدم إشراك اللاعب في مباراة المغرب من أجل توجيه رسالة فنية واضحة له، مفادها أن الموهبة وحدها لا تكفي للحصول على مكان أساسي في منتخب «السامبا»، واضعاً عدداً من الشروط حتى يمنحه فرصة اللعب والتي تتمثل في الانضباط التكتيكي، والالتزام بتوجيهات الجهاز الفني، وزيادة العمل الجماعي والضغط على المنافس، والابتعاد عن اللعب الفردي، وحال تجاوب اللاعب مع مدربه قد تكون مواجهة هايتي المقبلة فرصة مثالية لظهوره الأول في مونديال 2026 وإثبات قدراته.