لاعب منتخب فرنسا يَعِد سكان قريته بالبيتزا خلال مباريات «الديوك» في كأس العالم



وعد المدافع الدولي الفرنسي ماكسينس لاكروا بتقديم البيتزا لسكان قريته كلما خاض المنتخب الفرنسي مبارياته في كأس العالم 2026، خلال عروض تُنظَّم في قاعة الاحتفالات المحلية.



ويستعد سكان بلدة أجات الصغيرة في إقليم دوردونيه (جنوب غرب فرنسا)، التي لا يتجاوز عدد سكانها 350 نسمة، لمتابعة مباريات الديوك على شاشة عملاقة، بدءاً من مواجهة السنغال مساء الثلاثاء في افتتاح مشوار فرنسا في كأس العالم.



وقال عمدة البلدة ديدييه كليرجو في تصريح لوسائل إعلام فرنسية محلية: «ماكسينس عرض على والدته أن يقدّم لنا البيتزا كل ليلة مباراة، بعد أن أخبرته بأننا سننصب شاشة كبيرة في قاعة البلدة»، مضيفاً أن «هذا يعكس تماماً روح ماكسينس وارتباطه الكبير بالبلدة».



وسيكون حضور المباريات في القاعة مخصصاً لسكان البلدة فقط، ومن المتوقع أن يبلغ عددهم نحو مئة شخص في أول ظهور للمنتخب الفرنسي في المونديال.



ويأتي هذا الموقف في ظل صعود لافت لمسيرة لاكروا، البالغ 26 عاماً، والذي خاض موسماً قوياً مع كريستال بالاس الإنجليزي، قبل أن ينال أول استدعاء له للمنتخب في مارس الماضي، حيث شارك في مباريات ودية أمام البرازيل وكولومبيا.



ومنذ ذلك الحين، نجح في تثبيت مكانه ضمن قائمة الديوك المشاركة في كأس العالم، بعد سلسلة مشاركات دولية جديدة أمام ساحل العاج وإيرلندا الشمالية، إضافة إلى تتويجه بلقب دوري المؤتمرات مع ناديه.



وينحدر لاكروا من البلدة نفسها، حيث بدأ مسيرته الكروية مع نادي إيه إس كروكان ليميار، قبل أن يمر عبر تريليساك ثم مركز تكوين سوشو، وصولاً إلى الاحتراف في أوروبا.