دروس مهمة للإسبان بعد التعادل مع الرأس الأخضر



رغم السيطرة الواضحة لمنتخب إسبانيا، انتهت المواجهة أمام الرأس الأخضر بتعادل سلبي مفاجئ، ليكون أحد أبرز نتائج الجولة في المجموعة الثامنة. وبين الإحباط والإشارات الإيجابية، خرج «لا روخا» بدروس عدة من المباراة.



وتتركز أولى الإيجابيات على فرض المنتخب الإسباني أسلوبه المعتاد بوجود رودري وبيدري وفابيان رويز في خط الوسط، حيث استحوذ على الكرة بشكل شبه مطلق، ونجح في التحكم بإيقاع اللعب طوال المباراة، لكنه افتقد اللمسة الأخيرة فقط.



وتتمثل الإيجابية الثانية في خلق عدد كبير من الفرص، وذلك عبر التسديد من خارج المنطقة والاختراق من الأطراف، ما أجبر حارس الرأس الأخضر على الظهور بمستوى استثنائي، ويؤكد فعالية البناء الهجومي رغم غياب التسجيل.



وتعد عودة لامين يامال، الإيجابية الثالثة، بعدما شارك في الشوط الثاني وقدم لمحات فنية واعدة، رغم عدم جاهزيته الكاملة، ما يمنح الجهاز الفني خياراً مهماً في المباريات المقبلة مع تحسن حالته البدنية.



في حين، لم يمنع تماسك دفاع الرأس الأخضر، التنظيم الإسباني الجيد كإيجابية رابعة، إذ رغم صعوبة اختراق الدفاع المنافس، حافظت إسبانيا على شكلها الهجومي المنظم حتى الدقائق الأخيرة، دون انهيار تكتيكي أو فقدان السيطرة.



وأخيراً.. تمثلت الإيجابية الخامسة في تنوع الحلول الهجومية، بعدما جربت إسبانيا أكثر من أسلوب للتسجيل، بين العرضيات والتسديد والاختراق، مع إشراك أسماء هجومية جديدة في الشوط الثاني مثل نيكو ويليامز وداني أولمو.



أما أهم 5 سلبيات، فكانت الأولى الخروج بنتيجة مخيبة لطموحات البطولة، إذ يعد التعادل أمام منتخب أقل تصنيفاً، ضربة مبكرة لطموحات إسبانيا في صدارة المجموعة، ويضعها تحت ضغط حسابات معقدة في الجولتين المقبلتين.



والسلبية الثانية، إهدار الفرص وانعدام الفاعلية، وذلك رغم كثافة المحاولات، حيث فشل المنتخب الإسباني في ترجمة سيطرته إلى أهداف، في ظل تألق لافت لحارس الرأس الأخضر الذي تحول إلى نجم المباراة الأول.



وكانت السلبية الثالثة، ضعف الحسم في الكرات العرضية من الجهتين، إذ لم ينجح اللاعبون في استغلالها بشكل فعال، ما كشف خللاً في التحرك داخل منطقة الجزاء، واعتبر تراجع الإيقاع في الشوط الثاني، السلبية الرابعة، إذ بعد بداية قوية، فقدت إسبانيا جزءاً من سرعتها وفاعليتها الهجومية مع مرور الوقت، ما سمح للخصم بالتماسك أكثر.



وتمثلت السلبية الخامسة والأخيرة، في خلق ضغط نفسي متزايد في المجموعة، لأن التعادل يضع «لا روخا» في موقف معقد، خصوصاً بعد تعادل السعودية وأوروغواي، ما يزيد من حساسية المواجهات القادمة ورفع مستوى الضغط على اللاعبين.