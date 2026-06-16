ارتفاع عدد متابعي فوزينيا إلى 6 ملايين خلال 12 ساعة بعد تألقه أمام إسبانيا



ارتفع عدد متابعي حارس مرمى الرأس الأخضر، فوزينيا، إلى 6 ملايين متابع على «انستغرام» في أقل من 12 ساعة من تعادل منتخب بلاده مع إسبانيا 0- 0 في نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



بفضل الأداء الاستثنائي الذي منح «القروش الزرقاء» تعادلاً تاريخياً، وجد فوزينيا نفسه أمام مفاجأة من نوع آخر، هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، حيث ارتفع عدد متابعيه على انستغرام من 50 ألفاً إلى 6 ملايين متابع جديد.



وخلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع قناة برازيلية، سألته المذيعة عما إذا كان يعلم عدد متابعيه على إنستغرام بعد المباراة. وبدا الحارس غير مدرك لحجم الصدى الذي أحدثه أداؤه، مشيراً إلى أنه سمع أن عدد متابعيه ربما بلغ نحو نصف مليون.



لكن المذيعة سارعت إلى تصحيح الرقم قائلة إن حسابه كان يتابعه نحو 50 ألف شخص فقط قبل اللقاء، قبل أن تضيف وسط دهشة واضحة من اللاعب: «هذا جنون... لقد أطلقنا حملة جماهيرية من أجلك».



عندما أجرت المذيعة البرازيلية اللقاء مع فوزينيا، سجل حسابه على إنستغرام زيادة بمليون متابع، بعد ذلك 5 ساعات وصل إلى أكثر من 3 ملايين، وخلال 12 ساعة طرق حاجز الـ6 ملايين.

ويسجل حساب اللاعب زيادة تصل غالباً إلى 100 ألف كل 10 أو 15 دقيقة.



وأصبح حارس الرأس الأخضر أحد أبرز نجوم الجولة بعدما لعب دوراً محورياً في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة من مواجهة أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0).