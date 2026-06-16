تعرف على أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم



بعد التعادل التاريخي الذي فرضه منتخب الرأس الأخضر على إسبانيا، أحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026، عاد الحديث مجدداً عن أكبر المفاجآت التي شهدتها البطولة عبر تاريخها الطويل، والتي أثبتت أن كرة القدم لا تعترف دائماً بالفوارق الفنية أو الأسماء الكبيرة.



وكتب منتخب الرأس الأخضر فصلاً جديداً في سجل مفاجآت المونديال بعدما انتزع تعادلاً سلبياً ثميناً أمام إسبانيا في أتلانتا، رغم امتلاك «لا روخا» مجموعة من أبرز نجوم العالم، يتقدمهم لامين يامال ورودري، وبفضل تنظيمه الدفاعي الصلب وروحه القتالية العالية، نجح المنتخب الأفريقي في إحباط جميع المحاولات الإسبانية، بل وكان قريباً من خطف الفوز في الدقائق الأخيرة.



وشهد تاريخ بطولات كأس العالم، مجموعة من أكبر المفاجآت، وتتضمن فوز السعودية على الأرجنتين 2-1 في مونديال قطر 2022، حيث دخلت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي المونديال، وهي من أبرز المرشحين للفوز باللقب، وبدت في طريقها لتحقيق بداية مثالية بعدما تقدم ميسي من ركلة جزاء مبكرة، ولكن المنتخب السعودي قلب الموازين في الشوط الثاني، حين سجل صالح الشهري هدف التعادل، قبل أن يحرز سالم الدوسري هدفاً استثنائياً منح «الأخضر» فوزاً تاريخياً، والمفارقة أن السعودية كانت المنتخب الوحيد الذي نجح في هزيمة الأرجنتين خلال تلك النسخة، التي انتهت بتتويج «التانغو» باللقب على حساب فرنسا.



وشهدت نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، واحدة من أكبر الصدمات عندما سقطت فرنسا، حاملة اللقب وأحد أبرز المرشحين للاحتفاظ به، أمام السنغال بهدف دون مقابل، في المباراة الافتتاحية، وسجل بابا بوبا ديوب هدف الفوز التاريخي للمنتخب السنغالي في الدقيقة 30، فيما تألق الحارس توني سيلفا بشكل لافت وحرم الفرنسيين من العودة إلى المباراة، ليقود «أسود التيرانغا» إلى واحدة من أشهر المفاجآت في تاريخ المونديال.



وفي مشاركتها الثانية فقط في كأس العالم، وذلك في نسخة مونديال فرنسا 1998، فجرت نيجيريا مفاجأة مدوية بإسقاط إسبانيا بنتيجة 3-2، ورغم تقدم الإسبان مرتين عبر فرناندو هييرو وراؤول، فإن «النسور الخضر» نجحوا في العودة إلى المباراة، مستفيدين من هدف عكسي للحارس أندوني زوبيزاريتا، قبل أن يسجل صنداي أوليسيه هدف الانتصار التاريخي بتسديدة لا تنسى، وكانت تلك الهزيمة بداية النهاية لمشوار إسبانيا في البطولة، إذ ودعت المنافسات من دور المجموعات.



وتعد مباراة الولايات المتحدة وإنجلترا في مونديال البرازيل 1950، من أكثر النتائج صدمة في تاريخ كأس العالم، بعدما تغلب المنتخب الأمريكي، الذي كان يضم عدداً من اللاعبين الهواة وشبه المحترفين، على إنجلترا المرشحة بقوة للفوز باللقب بهدف دون مقابل، وسجله جو جايتجينز في الدقيقة 38، ليقود المنتخب الأمريكي إلى انتصار تاريخي لا يزال يصنف بين أعظم مفاجآت كرة القدم العالمية.



فيما يعد فوز كوريا الجنوبية 2-1 على إيطاليا في مونديال 2002، واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل في تاريخ كأس العالم، بعدما أطاحت كوريا الجنوبية بإيطاليا من دور الـ16 بعد مباراة شهدت العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للنقاش، حيث تقدم كريستيان فييري لإيطاليا، قبل أن تدرك كوريا الجنوبية التعادل في الدقيقة 88، ثم حسم آن جونغ هوان المواجهة بهدف ذهبي في الوقت الإضافي، ليقود أصحاب الأرض إلى ربع النهائي ثم إلى إنجاز تاريخي بالوصول إلى نصف النهائي.



وفي مونديال إيطاليا 1990، استهلت الأرجنتين، حاملة اللقب آنذاك، مشوارها في مونديال 1990 بسقوط مدوٍ أمام الكاميرون بهدف دون مقابل، وذلك رغم لعب المنتخب الأفريقي لفترات طويلة بنقص عددي بعد طرد أندريه كانا بييك، حيث نجحت الكاميرون في تسجيل هدف الفوز عبر فرانسوا أومام-بييك، قبل أن يكمل المباراة بتسعة لاعبين عقب طرد ثانٍ، وصمدت الكاميرون أمام الضغط الأرجنتيني لتحقق واحدة من أكثر المفاجآت شهرة في تاريخ البطولة، وتؤكد أن كأس العالم لطالما كانت مسرحاً للحكايات غير المتوقعة.