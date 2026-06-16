نجوم إنجلترا يوقعون على إعلان الاستقلال الأمريكي



تعرض عدد من نجوم منتخب إنجلترا إلى مقلب طريف خلال معسكرهم التدريبي بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، بعدما خدعهم مجموعة من المشجعين ونجحوا في الحصول على توقيعاتهم على نسخ من إعلان استقلال الولايات المتحدة، الوثيقة التاريخية التي أعلنت انفصال البلاد عن بريطانيا عام 1776.



وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل»، فإن لاعبي المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب توماس توخيل، شاركوا في جلسة التوقيعات المعتادة عقب التدريب، حيث تبادلوا الصور التذكارية ووقعوا على القمصان والهدايا الخاصة بالمشجعين. وبينما كانوا يتنقلون بين الجماهير، قدم بعض المشجعين نسخاً من إعلان الاستقلال الأمريكي ليوقع عليها اللاعبون دون أن يدركوا طبيعة الوثيقة.



وكان من أبرز اللاعبين الذين وقعوا على النسخ التاريخية قائد المنتخب هاري كين، إلى جانب بوكايو ساكا، أنتوني جوردون، جوردان هندرسون، تينو ليفرامينتو وإليوت أندرسون.



وقال أحد أصحاب المقلب أثناء تصويره للمشهد أمام مقر تدريب المنتخب: «هدفنا اليوم هو الحصول على أكبر عدد ممكن من توقيعات اللاعبين على نسخ إعلان الاستقلال، ونأمل أن يوقع هاري كين أيضاً، فهو الهدف الأكبر بالنسبة لنا».



وانتشر المقطع بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، محققاً عشرات الآلاف من حالات الإعجاب والتعليقات، ووصفه أحد المتابعين بأنه «أعظم مقلب جماهيري على الإطلاق».



وجاءت الواقعة في وقت شهد فيه معسكر المنتخب الإنجليزي أياماً حافلة بالأحداث، بعدما تعرضت بعض المعدات الخاصة بالفريق للسرقة أثناء انتقاله إلى ولاية ميزوري، قبل أن تتمكن السلطات من استعادة معظم المسروقات، والتي شملت أحذية رياضية وقفازات حراس مرمى وقمصاناً موقعة ومعدات تدريبية متنوعة.



وفي المقابل، شددت البعثة الإنجليزية إجراءاتها الأمنية في مقر التدريبات، من خلال إضافة شاشات وحواجز جديدة ولافتات تحذر من التصوير أو استخدام الطائرات المسيرة أو التعدي على المنشأة، وذلك للحفاظ على سرية التحضيرات الخاصة بمنافسات كأس العالم 2026.



ويستقر المنتخب الإنجليزي حالياً في مدينة كانساس سيتي استعداداً لانطلاق مشواره في البطولة، حيث يفتتح مبارياته بمواجهة كرواتيا، قبل لقاء غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الثانية عشرة.