فيفا يبرئ الحكم الأسترالي إيفانز



أغلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ملف الجدل المثار حول الحكم الأسترالي شون إيفانز، مساعد حكم الفيديو المساعد في كأس العالم 2026، بعدما برأه رسمياً من اتهامات تتعلق باستخدام إشارة يد اعتُبرت من قبل البعض رمزاً مرتبطاً بجماعات تفوق العرق الأبيض.



وكان إيفانز قد أثار عاصفة من الجدل خلال المباراة الافتتاحية لمنتخب ألمانيا أمام كوراساو، عندما ظهر على الشاشة قبل انطلاق اللقاء وهو يؤدي إشارة «OK» المقلوبة بيده، وهي الإشارة التي ترتبط في بعض السياقات بلعبة شعبية بين الأطفال، لكنها استخدمت أيضاً من قبل جماعات يمينية متطرفة، ما دفع فيفا إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.



وأوضح الحكم الأسترالي، البالغ من العمر 38 عاماً، موقفه في بيان رسمي، مؤكداً أنه لم يقصد إطلاقاً توجيه أي رسالة أو التعبير عن أي انتماء أو معتقد من خلال الحركة التي ظهرت على الشاشة.



وقال إيفانز: «أود أن أوضح أنني لم أقم عمداً بأي إشارة أو رمز باليد لإيصال رسالة أو انتماء أو لعبة أو معتقد من أي نوع. التفسير الوحيد الذي أستطيع تقديمه هو أن الحركة كانت لا إرادية وغير واعية، ولم أكن مدركاً أنني قمت بها في ذلك الوقت».



وأضاف: «أظهرت لقطات أخرى خلال المباراة أنني كررت الحركة نفسها مرات عدة أثناء إمساكي بقلم بين أصابعي، والتغطية الإعلامية التي أعقبت الواقعة لا تعكس حقيقتي، وأتفهم كيف جرى تفسير الإشارة، لكنني أؤكد بشكل قاطع أنني لم أقم بها عن قصد أو عن علم بالمعاني التي نسبت إليها».



وشدد الحكم الأسترالي على أن المشاركة في إدارة مباريات كأس العالم تمثل أكبر شرف في مسيرته التحكيمية، معرباً عن تطلعه لمواصلة أداء مهامه خلال بقية منافسات البطولة.