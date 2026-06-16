نجوم الديوك يستحضرون البدايات في المونديال

في لفتة إنسانية ورياضية بالغة الدلالة، التقطت البعثة الرسمية للمنتخب الفرنسي لكرة القدم صورة جماعية استثنائية حظيت بتفاعل واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العالمية، وذلك قبيل انطلاق مشوار "الديوك" في نهائيات كأس العالم.

وتأتي هذه المبادرة الفريدة كنوع من التقدير والعرفان بالجذور؛ حيث ارتدى نجوم المنتخب الفرنسي قمصان الأندية والفرق المحلية الصغيرة والناشئة التي شهدت انطلاقة مسيرتهم الكروية الأولى، وبدأوا فيها مداعبة الساحرة المستديرة قبل بلوغهم أضواء الشهرة العالمية والاحتراف في كبرى الأندية الأوروبية.

وتعكس هذه اللوحة الملونة المتنوعة، التي يتوسطها المدير الفني ديدييه ديشان والجهاز الفني والإداري إلى جانب النجم كيليان مبابي وزملائه، اعترافاً صريحاً بالدور المحوري الذي تلعبه أندية الهواة والأكاديميات المحلية الفرنسية في صناعة وتطوير المواهب وتغذية المنتخبات الوطنية.

وقد حرص كل لاعب على استعراض ألوان وشعار ناديه الأم بكثير من الفخر، وهو ما بعث برسالة إلهام قوية لملايين الأطفال والشباب الناشئين في الضواحي والمدن الفرنسية المختلفة، مؤكدة أن طريق الوصول إلى قمة المجد المونديالي يبدأ دائمًا من تلك الملاعب البسيطة والمؤسسات القاعدية التي تمنح الجيل الصاعد فرصة التميز والنمو الرياضي.