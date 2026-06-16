حصاد المونديال.. بلجيكا تخطف نقطة من مصر والأخضر يحرج أوروغواي

شهدت بطولة كأس العالم 2026 يوماً حافلاً بالمفاجآت، حيث انتهت جميع المباريات الأربع الأخيرة بالتعادل، فنجح منتخب الرأس الأخضر في أول ظهور له بالمونديال في إحراج نظيره الاسباني فارضا عليه التعادل السلبي، فيما قدم المنتخب المصري بقيادة أسطورته محمد صلاح أداء لافتا أمام بلجيكا التي نجح لاعبوها في خطف نقطة ثمينة من فم الفراعنة بهدف عكسي لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وخطف الأخضر السعودي نقطة ثمينة من منتخب أوروغواي بالتعادل بهدف لهدف، بينما انتهت مباراة إيران ونيوزيلندا بالتعادل المثير بنتيجة 2-2.

استهل المنتخب الإسباني أحد أبرز المرشحين للقب قبل البطولة، مشواره بتعادل سلبي مخيّب أمام الرأس الأخضر المغمورة والمشاركة في النهائيات للمرة الأولى، الاثنين في أتلانتا ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال 2026 في كرة القدم.

وخالفت النتيجة توقعات صبت في مصلحة فوز إسباني سهل، خصوصا أن الرأس الأخضر مصنف في المركز 69 عالميا، مقارنة بتاريخ إسبانيا بطلة العالم عام 2010 وأوروبا 1964 و2008 و2012.

فيما تعادل منتخب بلجيكا مع نظيره المصري 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى بكأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

وجاء التعادل ليكون الثالث للمنتخب المصري عبر تاريخه في البطولة، بعدما سبق له التعادل مع هولندا وأيرلندا في مونديال 1990 في إيطاليا.

ومنع هذا التعادل منتخب مصر من تحقيق أول فوز له في تاريخه بالمونديال، ليتأجل الحلم للمباراة المقبلة أمام نيوزيلندا يوم الاثنين المقبل.

وفشل منتخب بلجيكا في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المونديال، بعدما خسر أمام المغرب وتعادل مع كرواتيا في آخر مباراتين بمونديال 2022 في قطر، الذي ودعه من الدور الأول، ويعود فوزه الأخير إلى الجولة الأولى بالنسخة نفسها على حساب كندا بهدف نظيف.

وتقدم منتخب مصر في الدقيقة 20 عن طريق إمام عاشور، ثم سجل زميله محمد هاني هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 66.

وتعادل منتخب السعودية مع أوروغواي 1-1 في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الثامنة لكأس العالم لكرة القدم، بعدما تقدم عبد الإله العمري للأخضر قبل أن يدرك ماكسيميليانو أراوخو التعادل قرب النهاية.

وجاءت بداية المباراة متوسطة من كلا المنتخبين، قبل أن تفرض أوروغواي سيطرتها بعد استراحة الترطيب، لكن الحارس محمد العويس تصدى لضربة رأس من فيدريكو فيناس بعد نصف ساعة من اللعب.

واستعاد المنتخب السعودي إيقاعه، وشكل خطورة من الركلات الركنية التي نُفذت بطريقة مميزة، حتى نجح المدافع عبد الإله العمري في تسجيل هدف التقدم بالدقيقة 41.

وبحث منتخب أوروغواي مع بداية الشوط الثاني عن إدراك التعادل، لكن التنظيم الدفاعي السعودي وتألق العويس حافظا على النتيجة.

وفي الدقائق الأخيرة، تابع أراوخو كرة مرتدة من حارس السعودية، بعدما تصدى لضربة رأس قوية من فيناس، ليسجل هدف التعادل لمنتخب أوروغواي.

وتبادل المنتخبان المحاولات الهجومية في الدقائق الأخيرة بحثاً عن هدف الفوز، إذ سدد سعود عبد الحميد كرة علت المرمى، بينما تصدى العويس لمحاولة فيدريكو فالفيردي في الوقت بدل الضائع، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

وتلعب السعودية يوم الأحد المقبل ضد إسبانيا، بينما تواجه أوروغواي منتخب الرأس الأخضر في اليوم ذاته.

تعادل منتخبا نيوزيلندا وإيران بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026، وأدى التعادل إلى تعقيد حسابات المجموعة السابعة مبكراً، بعدما انتهت المباراة الأخرى في الجولة ذاتها بين مصر وبلجيكا بالتعادل 1-1، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمونديال، وتتساوى المنتخبات الأربعة في الرصيد بنقطة واحدة انتظاراً للجولتين المقبلتين وحسم التأهل إلى الدور التالي.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، بعدما افتتح إيليا جست التسجيل لنيوزيلندا في الدقيقة 7 مستفيداً من تمريرة متقنة من كريس وود، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

ورد المنتخب الإيراني بمحاولات هجومية، أبرزها تسديدة مهدي طارمي التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 23، قبل أن ينجح رامين رضائيان في إدراك التعادل بالدقيقة 32، بعد استغلاله كرة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك النيوزيلندية.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الأول مع تبادل الفرص بين الطرفين، وتألق الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند في التصدي لأكثر من محاولة، بينما أهدر شهريار موغانلو فرصة محققة برأسية مرت بجوار القائم في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعد عدة توقفات بسبب الإصابات وفترة التبريد الإلزامية.

ومع بداية الشوط الثاني، استعاد المنتخب النيوزيلندي تقدمه مجدداً عبر المتألق إيليا جست، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة جديدة من كريس وود.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة من المنتخبين، حيث واصل بيرانوند التصدي لعدد من الكرات، بينما حاول مهدي قائدي ورامين رضائيان إيجاد حلول هجومية أمام الدفاع النيوزيلندي.

وأثمر الضغط الإيراني عن هدف التعادل في الدقيقة 64، عندما ارتقى محمد محبي لعرضية من رامين رضائيان وحولها برأسه إلى الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً هجومياً من إيران وصموداً دفاعياً من نيوزيلندا، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويحصل كل منتخب على نقطة واحدة تزيد من قوة الصراع على التأهل إلى الدور التالي في الجولتين المقبلتين للمجموعة السابعة.