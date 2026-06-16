مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. يوم عربي ساخن في كأس العالم

تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم 2026 بإقامة أربع مواجهات قوية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في يوم كروي حافل بالإثارة والندية، تتصدره مواجهة مرتقبة بين فرنسا والسنغال، إلى جانب ظهور ثلاثة منتخبات عربية هي العراق والجزائر والأردن في اختبارات صعبة أمام منافسين من العيار الثقيل.

وتتجه الأنظار إلى المباراة الافتتاحية لليوم، والتي تجمع المنتخب الفرنسي بنظيره السنغالي عند الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات عبر قناة beIN Sports MENA Max 1، ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

ويدخل المنتخب الفرنسي اللقاء بصفته أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب النسخة الحالية، مستندا إلى كوكبة من النجوم أصحاب الخبرة الدولية، بينما يتطلع المنتخب السنغالي إلى قلب التوقعات وتحقيق مفاجأة مبكرة أمام أحد كبار الكرة العالمية.

وفي أول ظهور عربي خلال منافسات اليوم، يواجه المنتخب العراقي نظيره النرويجي عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات عبر قناة beIN Sports MENA Max 2.

ويأمل "أسود الرافدين" في استهلال مشوارهم المونديالي بصورة مثالية وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهم في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، في حين يعول المنتخب النرويجي على قوته الهجومية وخبرة لاعبيه من أجل حصد النقاط الثلاث.

وتشهد الساعة الخامسة فجراً واحدة من أبرز مباريات اليوم، عندما يصطدم المنتخب الجزائري بنظيره الأرجنتيني في مواجهة مرتقبة تنقلها قناة beIN Sports MENA Max 1.

ويخوض "محاربو الصحراء" اختبارا بالغ الصعوبة أمام أحد أبرز المنتخبات العالمية وصاحب التاريخ العريق في كأس العالم، إلا أن المنتخب الجزائري يراهن على الروح القتالية والدعم الجماهيري لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية في سباق التأهل.

وعلى الجانب الآخر، يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى فرض هيمنته مبكرا وتأكيد طموحاته في المنافسة على اللقب منذ الجولة الأولى.

وتُختتم مباريات اليوم بمواجهة تجمع المنتخب الأردني ونظيره النمساوي عند الساعة الثامنة صباحا بتوقيت الإمارات عبر قناة beIN Sports MENA Max 2.

ويدخل "النشامى" اللقاء بطموحات كبيرة لتحقيق نتيجة تاريخية في مستهل مشوارهم بالمونديال، بينما يتطلع المنتخب النمساوي إلى استثمار خبرته الأوروبية وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وتكتسب مواجهات اليوم أهمية مضاعفة لجميع المنتخبات المشاركة، كونها تمثل ضربة البداية في دور المجموعات، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق انطلاقة قوية تمنحه أفضلية مبكرة قبل الجولتين المتبقيتين.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم يوما استثنائيا من المنافسات القوية، في ظل تواجد منتخبات تمتلك طموحات كبيرة للعبور إلى الأدوار الإقصائية، إلى جانب الحضور العربي اللافت عبر منتخبات العراق والجزائر والأردن، التي تتطلع إلى كتابة بداية مشرّفة في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم.