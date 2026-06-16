بسبب "رعاية أطفالهم".. الأرجنتين تطلب منع 13 ألف مشجع من حضور كأس العالم 2026‏

طلبت الحكومة الأرجنتينية من السلطات الأمريكية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، منع 13 ألف مشجع من حضور مباريات كأس العالم 2026.
وتدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب، وتُعد من أبرز المرشحين لرفع كأس العالم، حيث سيخوض مباراته الأولى أمام منتخب الجزائر في مدينة كانساس سيتي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. كما سيواجه منتخبي النمسا والأردن في سعيه للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.
وفي حين تتجه أنظار العالم نحو الأرجنتين هذا الصيف، تحرص حكومتها على ضمان عدم السماح لمجموعة من المشجعين بالسفر لحضور تلك المباريات. وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن المسؤولين الأرجنتينيين قدموا قائمة إلى الولايات المتحدة تضم ما يقرب من 13 ألف أب تخلفوا عن دفع التزامات نفقة إعالة أطفالهم.
ترى السلطات في بوينس آيرس أن الآباء الذين تقاعسوا عن إعالة أطفالهم مالياً يجب ألا يُسمح لهم بحضور منافسات المونديال. وفي هذا السياق، صرح عمدة العاصمة، خورخي ماكري، بلهجة حاسمة قائلاً: "إذا لم يوفروا احتياجات أطفالهم، فلن يُسمح لهم بدخول الملعب".
وينبع هذا الموقف الصارم من مبادرة حكومية وطنية تُعرف باسم "المدرجات الآمنة" (SAFE STANDS). ويهدف البرنامج إلى كشف ومعاقبة الآباء الذين يوفرون الأموال لحضور الأحداث الرياضية بينما يهملون الاحتياجات الأساسية لأبنائهم. وتتضمن القائمة التي سُلمت للمسؤولين الأمريكيين أسماء المستدينين بنفقات الأطفال والذين أدانتهم المحاكم الأرجنتينية مسبقاً بالتأخر في السداد.
وشهدت الأشهر الأخيرة تركيزاً مكثفاً على تعقب هؤلاء المتأخرين عن السداد. وتأمل الحكومة الأرجنتينية، من خلال مشاركة هذه القائمة مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، في تتبع وإيقاف أي شخص تترتب عليه ديون مستحقة ويحاول حضور مباريات المونديال.
توسيع دائرة الحظر
منذ توسيع نطاق مبادرة "المدرجات الآمنة" في عام 2023، حظيت الحملة بدعم واسع من المجتمع الأرجنتيني. وتؤكد الإحصاءات الرسمية أنه تم فحص بيانات أكثر من أربعة ملايين متفرج عبر 1,328 مباراة كرة قدم. وأسفرت تلك الجهود عن كشف 1,166 فرداً صدرت بحقهم مذكرات توقيف معلقة، إلى جانب إصدار العشرات من قرارات الحظر الإداري.
وإلى جانب تعقب المتهربين من النفقة، تشمل القائمة الأوسع نطاقاً أصحاب السوابق في ارتكاب جرائم العنف والمشغبين.
واختتمت وزيرة الأمن القومي الأرجنتينية، باتريسيا بولريتش، بتوضيح أبعاد هذه الخطوة قائلة: "تضم القائمة أكثر من 15 ألف شخص سيُمنعون من دخول الملاعب بشكل عام. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه يضمن عدم تمكن أي شخص عنيف ارتكب جرائم سابقة في الملاعب الأرجنتينية من حضور هذا الحدث الرياضي العالمي".