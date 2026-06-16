بسبب "رعاية أطفالهم".. الأرجنتين تطلب منع 13 ألف مشجع من حضور كأس العالم 2026‏





طلبت الحكومة الأرجنتينية من السلطات الأمريكية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "أس" الإسبانية، منع 13 ألف مشجع من حضور ‏مباريات كأس العالم 2026.‏

وتدخل الأرجنتين البطولة بصفتها حاملة اللقب، وتُعد من أبرز المرشحين لرفع كأس العالم، حيث سيخوض مباراته الأولى أمام منتخب الجزائر في مدينة كانساس سيتي ‏في الساعات الأولى من صباح الأربعاء. كما سيواجه منتخبي النمسا والأردن في سعيه للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب.‏

وفي حين تتجه أنظار العالم نحو الأرجنتين هذا الصيف، تحرص حكومتها على ضمان عدم السماح لمجموعة من المشجعين بالسفر ‏لحضور تلك المباريات. وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن المسؤولين الأرجنتينيين ‏قدموا قائمة إلى الولايات المتحدة تضم ما يقرب من 13 ألف أب تخلفوا عن دفع التزامات نفقة إعالة أطفالهم.‏

ترى السلطات في بوينس آيرس أن الآباء الذين تقاعسوا عن إعالة أطفالهم مالياً يجب ألا يُسمح لهم بحضور منافسات المونديال. وفي ‏هذا السياق، صرح عمدة العاصمة، خورخي ماكري، بلهجة حاسمة قائلاً: "إذا لم يوفروا احتياجات أطفالهم، فلن يُسمح لهم بدخول ‏الملعب".‏

وينبع هذا الموقف الصارم من مبادرة حكومية وطنية تُعرف باسم "المدرجات الآمنة" (‏SAFE STANDS‏). ويهدف البرنامج إلى ‏كشف ومعاقبة الآباء الذين يوفرون الأموال لحضور الأحداث الرياضية بينما يهملون الاحتياجات الأساسية لأبنائهم. وتتضمن القائمة ‏التي سُلمت للمسؤولين الأمريكيين أسماء المستدينين بنفقات الأطفال والذين أدانتهم المحاكم الأرجنتينية مسبقاً بالتأخر في السداد.‏

وشهدت الأشهر الأخيرة تركيزاً مكثفاً على تعقب هؤلاء المتأخرين عن السداد. وتأمل الحكومة الأرجنتينية، من خلال مشاركة هذه ‏القائمة مع وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، في تتبع وإيقاف أي شخص تترتب عليه ديون مستحقة ويحاول حضور مباريات المونديال.‏

توسيع دائرة الحظر

منذ توسيع نطاق مبادرة "المدرجات الآمنة" في عام 2023، حظيت الحملة بدعم واسع من المجتمع الأرجنتيني. وتؤكد الإحصاءات ‏الرسمية أنه تم فحص بيانات أكثر من أربعة ملايين متفرج عبر 1,328 مباراة كرة قدم. وأسفرت تلك الجهود عن كشف 1,166 فرداً ‏صدرت بحقهم مذكرات توقيف معلقة، إلى جانب إصدار العشرات من قرارات الحظر الإداري.‏

وإلى جانب تعقب المتهربين من النفقة، تشمل القائمة الأوسع نطاقاً أصحاب السوابق في ارتكاب جرائم العنف والمشغبين.‏

واختتمت وزيرة الأمن القومي الأرجنتينية، باتريسيا بولريتش، بتوضيح أبعاد هذه الخطوة قائلة: "تضم القائمة أكثر من 15 ألف شخص ‏سيُمنعون من دخول الملاعب بشكل عام. هذا الأمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا، لأنه يضمن عدم تمكن أي شخص عنيف ارتكب جرائم ‏سابقة في الملاعب الأرجنتينية من حضور هذا الحدث الرياضي العالمي".‏