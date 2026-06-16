تشابك خيوط المجموعة السابعة بعد تعادل نيوزيلندا وإيران في المونديال

تعادل منتخبا نيوزيلندا وإيران بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس العالم 2026، وأدى التعادل إلى تعقيد حسابات المجموعة السابعة مبكراً، بعدما انتهت المباراة الأخرى في الجولة ذاتها بين مصر وبلجيكا بالتعادل 1-1، ليحصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشواره بالمونديال، وتتساوى المنتخبات الأربعة في الرصيد بنقطة واحدة انتظاراً للجولتين المقبلتين وحسم التأهل إلى الدور التالي.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، بعدما افتتح إيليا جست التسجيل لنيوزيلندا في الدقيقة 7 مستفيداً من تمريرة متقنة من كريس وود، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مبكرة.

ورد المنتخب الإيراني بمحاولات هجومية، أبرزها تسديدة مهدي طارمي التي ارتطمت بالقائم في الدقيقة 23، قبل أن ينجح رامين رضائيان في إدراك التعادل بالدقيقة 32، بعد استغلاله كرة داخل منطقة الجزاء أسكنها الشباك النيوزيلندية.

وتواصلت الإثارة خلال الشوط الأول مع تبادل الفرص بين الطرفين، وتألق الحارس الإيراني علي رضا بيرانوند في التصدي لأكثر من محاولة، بينما أهدر شهريار موغانلو فرصة محققة برأسية مرت بجوار القائم في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1، بعد عدة توقفات بسبب الإصابات وفترة التبريد الإلزامية.

ومع بداية الشوط الثاني، استعاد المنتخب النيوزيلندي تقدمه مجدداً عبر المتألق إيليا جست، الذي سجل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة جديدة من كريس وود.

وشهدت الدقائق التالية محاولات متبادلة من المنتخبين، حيث واصل بيرانوند التصدي لعدد من الكرات، بينما حاول مهدي قائدي ورامين رضائيان إيجاد حلول هجومية أمام الدفاع النيوزيلندي.

وأثمر الضغط الإيراني عن هدف التعادل في الدقيقة 64، عندما ارتقى محمد محبي لعرضية من رامين رضائيان وحولها برأسه إلى الشباك.

وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً هجومياً من إيران وصموداً دفاعياً من نيوزيلندا، لتنتهي المباراة بالتعادل، ويحصل كل منتخب على نقطة واحدة تزيد من قوة الصراع على التأهل إلى الدور التالي في الجولتين المقبلتين للمجموعة السابعة.