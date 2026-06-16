بـ 22 تسديدة..أوروغواي تحطم الأرقام القياسية ضد السعودية





شهدت نهائيات كأس العالم 2026 مواجهة تاريخية ومثيرة في افتتاح مباريات المجموعة الثامنة على ملعب ميامي، حيث فرض المنتخب السعودي تعادلاً ثميناً بنتيجة هدف لمثله أمام نظيره الأوروغوياني، في مباراة تجلت فيها أعلى مستويات الإثارة والضغط الهجومي.

وعاش المتابعون شوطاً ثانياً استثنائياً، بسط فيه منتخب "السيليستي" سيطرة مطلقة وشنّ هجوماً ضارياً أسفر عن إطلاق 22 تسديدة باتجاه المرمى السعودي، ليدخل هذا الشوط تاريخ المونديال من أوسع أبوابه كأحد أكثر الأشواط شراسة هجومية.

ولم يشهد تاريخ كأس العالم هذا الحجم من الكثافة الهجومية في شوط واحد منذ نسخة عام 1974، عندما أطلق منتخب ألمانيا الشرقية 24 تسديدة في الشوط الأول من مباراته ضد تشيلي، مما يجعل انتفاضة أوروغواي رقمًا غير مسبوق في العصر الحديث للبطولة.

وجاء هذا الطوفان الهجومي اللاتيني بعد شوط أول فاجأ فيه "الأخضر" السعودي منافسه بهدف مباغت سجله المدافع عبد الإله العمري في الدقيقة 41. ومع انطلاق النصف الثاني، أجرى المدرب مارسيلو بيلسا تعديلات تكتيكية حاسمة، محرراً فيديريكو فالفيردي في عمق الملعب لتتحول المباراة إلى حصار كامل للمناطق السعودية.

وعلى الرغم من وابل الهجمات والركنيات التي بلغت 12 ركنية لأوروغواي في الشوط الثاني وحده، استبسل الدفاع السعودي وخلفه الحارس محمد العويس الذي قدم مباراة العمر بتصديه لتسع محاولات محققة.

ولم تثمر تلك الهجمات الأوروغويانية المتتالية سوى عن هدف التعادل الذي أحرزه الفتى المتألق ماكسيميليانو أراوخو في الدقيقة 80 من متابعة قريبة. ورغم استمرار الضغط الكاسح حتى الأنفاس الأخيرة من الوقت بدلاً من الضائع، نجح الصمود السعودي في الخروج بنقطة تعادل تاريخية وضعت الفريقين على قدم المساواة في بداية مشوار ممتد ومليء بالحسابات المعقدة.