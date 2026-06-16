مشروب ميسي المفضّل يغزو شواطئ المونديال









ترتبط الثقافة الكروية اللاتينية في قارة أمريكا الجنوبية بهوية بصرية وتقليدية فريدة تتجاوز حدود المستطيل الأخضر، وتبرز "المتة" كأحد أهم الرموز الثقافية واليومية التي ترافق منتخبات المنطقة في ترحالها المونديالي، لاسيما منتخبي الأرجنتين وأوروغواي. هذا المشروب العشبي التقليدي، الذي يمتد تاريخه لأكثر من مائتي عام، لم يعد مجرد طقس اجتماعي عابر، بل تحول إلى رفيق دائم لنجوم كرة القدم العالمية وجزء أساسي من أمتعتهم الرسمية في السفر والمعسكرات التدريبية، لدرجة دفع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في النسخ المونديالية الأخيرة إلى شحن مئات الكيلوغرامات من أعشاب المتة المخصصة لضمان توفير الأجواء المنزلية للاعبين والحفاظ على استقرارهم النفسي والبدني طوال فترة البطولة.

وتتجسد هذه العلاقة الوثيقة بشكل صارخ في نمط حياة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي تحول إلى سفير عالمي غير رسمي لهذا المشروب، حيث لا تكاد تخلو لقطة له في حافلات الفريق، أو غرف الملابس، أو حتى أثناء وصوله إلى الملاعب المونديالية دون أن يحمل في يده كأس المتة التقليدي "الماتير" والمصاصة المعدنية "البومبيجا".

ويرى ميسي وزملاؤه في المنتخب الأرجنتيني أن المتة تمثل الرابط السحري الذي يعزز روح الجماعة ويسهم في تذويب الضغوط النفسية الهائلة للمباريات؛ إذ تجمع جلسات شرب المتة اللاعبين في حلقات نقاشية دافئة تعزز التناغم والانسجام وتبادل الآراء التكتيكية بعيدًا عن صرامة الخطط الفنية، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم الجماعي وروحهم القتالية العالية داخل الملعب.

ومن الناحية البدنية والطبية، لم يعد هذا المشروب مجرد موروث شعبي بل أداة تعافٍ وإعداد بدني يعتمد عليها نجوم المونديال الأرجنتينيون لرفع مستويات التركيز والتحمل؛ نظرًا لاحتوائه على نسب متوازنة من الكافيين ومضادات الأكسدة التي تساعد على تقليل الإجهاد العضلي بعد التدريبات الشاقة والمباريات الطويلة والمكثفة.

ومع انتقال المونديال الحالي إلى أراضي أمريكا الشمالية وتواجد النجوم في مدن مثل ميامي وسياتل، انتقلت هذه الثقافة اللاتينية بالكامل إلى الشواطئ ومقار الإقامة الأمريكية لتثير فضول وسائل الإعلام العالمية والمشجعين، الذين باتوا يرقبون شغف ميسي ورفاقه بهذا التقليد العريق الذي يمزج بين عبق التاريخ الممتد لقرنين من الزمان، وطموح حصد المجد الكروي وقيادة بلادهم نحو منصات التتويج العالمية.