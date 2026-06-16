مدرب الأرجنتين قبل مواجهة الجزائر: المباراة مهمة ولكن ليست حاسمة

أكد ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، أن المباراة الأولى في كأس العالم لكرة القدم لا تكون حاسمة.

لكن هذا لا يعني أن حامل اللقب يريد تكرار سيناريو ما حدث في بداية مشواره بمونديال قطر 2022، عندما تعرض لخسارة مفاجئة في المباراة الأولى أمام السعودية، قبل أن ينتفض بالفوز على بولندا والمكسيك، ثم إقصاء هولندا بركلات الترجيح في دور الثمانية، وفي النهاية تغلب على فرنسا بركلات الترجيح أيضاً، ليتوج «التانغو» بكأس العالم للمرة الثالثة.

وقال سكالوني مساء الاثنين قبل انطلاقة مشوار منتخب بلاده في مونديال 2026 أمام الجزائر: «خبراتنا من البطولة الماضية تؤكد أن المباراة الأولى ليست حاسمة، أقصد أنها مباراة مهمة، ولكن لا تحسم شيئاً».

ولم يسبق لأي منتخب أن توج بكأس العالم مرتين متتاليتين سوى إيطاليا في 1938 والبرازيل في 1962.

وأضاف مدرب الأرجنتين: «نحن سعداء، ونثق في أنفسنا، ووضعنا ممتاز».

وواصل: «كل لاعبي الأرجنتين من الطراز العالي، البعض مصاب، والبعض جاهز، ولكن هذه المرة لا يضم الفريق أي لاعب مصاب باستثناء نيكو باز، أقصد لا يعاني أحد من إصابة خطيرة».

وبشأن جوليان ألفاريز، قال سكالوني: «لقد اعتنينا به جيداً، لذا سيكون في أفضل حالاته، تعافيه أمر مهم، لأنه سيكون إضافة قوية لنا أمام الجزائر».

واستطرد: «العالم أجمع يريد رؤية ميسي في الملعب، وليست جماهير الأرجنتين فقط، لأن بصمته وتأثيره في الملعب يصل إلى جميع أنحاء العالم».

وشدد ليونيل سكالوني في ختام تصريحاته: «لا يوجد منافس سهل، كل المنتخبات استحقت التواجد في كأس العالم، ونهتم جيداً بالاستعداد للجزائر، إنه منتخب يضم عناصر مميزة، وستكون المباراة اختباراً جيداً لنا، وأكرر أنها لن تكون مباراة حاسمة».