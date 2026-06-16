3 ملايين متابع جديد لحارس الرأس الأخضر بعد تألقه أمام إسبانيا (فيديو)

بعد دقائق من الأداء الاستثنائي الذي قاد به منتخب الرأس الأخضر إلى تعادل تاريخي دون أهداف أمام إسبانيا في كأس العالم 2026، وجد فوزينيا حارس «القروش الزرقاء» نفسه أمام مفاجأة من نوع آخر، هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، حيث ارتفع عدد متابعيه على «إنستغرام» من 50 ألفاً إلى أكثر من 3 ملايين متابع.

وخلال مقابلة تلفزيونية مباشرة مع قناة برازيلية، سألته المذيعة عما إذا كان يعلم عدد متابعيه على «إنستغرام» بعد المباراة، وبدا الحارس غير مدرك لحجم الصدى الذي أحدثه أداؤه، مشيراً إلى أنه سمع أن عدد متابعيه ربما بلغ نحو نصف مليون.

لكن المذيعة سارعت إلى تصحيح الرقم، قائلة إن حسابه كان يتابعه نحو 50 ألف شخص فقط قبل اللقاء، قبل أن تضيف وسط دهشة واضحة من اللاعب: «هذا جنون.. لقد أطلقنا حملة جماهيرية من أجلك».

وتابعت محتفية بأداء الحارس الذي تصدى لعدة فرص إسبانية خطرة: «يا لها من مباراة. تهانينا. تهانينا على قصتك. البرازيل كلها معك. البرازيل توقفت لمشاهدتك اليوم».

وأصبح حارس الرأس الأخضر أحد أبرز نجوم الجولة بعدما لعب دوراً محورياً في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة من مواجهة أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

ولم يقتصر تأثير تألقه على أرض الملعب، إذ امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدفق مئات الآلاف من المتابعين الجدد إلى حسابه خلال ساعات قليلة، في مشهد يعكس التحول السريع الذي يمكن أن تصنعه مباراة واحدة في بطولة كبرى.

وعندما أجرت المذيعة اللقاء، وصل عدد المتابعين إلى مليون شخص، قبل أن يتخطى منذ قليل عتبة الـ3 ملايين متابع.