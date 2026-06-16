احتفال بالورود بالمولود الجديد في منتخب العراق (فيديو)

احتفل منتخب العراق بطريقة خاصة بالمولود الجديد لمدافعه فرانس بطرس، حيث تلقى اللاعب مفاجأة بالورود وقالب حلوى داخل معسكر الفريق، قبل بداية مشوار «أسود الرافدين» في كأس العالم 2026.

وفاجأ الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، لاعبه البالغ من العمر 32 عاماً خلال تجمع الفريق، بمشاركة زملائه الذين حرصوا على الاحتفال معه بهذه المناسبة قبل ساعات من المباراة الافتتاحية في المونديال أمام النرويج.

وجاء الاحتفال بعدما رزق بطرس بمولوده الجديد، في وقت يغيب فيه عن عائلته بسبب ارتباطه بالمشاركة مع المنتخب العراقي في كأس العالم.

وقال بطرس، الذي يلعب ضمن صفوف نادي بيرساتوان سيباك بولا الإندونيسي: «كنت أتمنى أن أكون معهم، لكنني لا أندم ولو لثانية واحدة على وجودي هنا معكم.. في يوم ما سأخبره عن هذه اللحظات».

ويستعد منتخب العراق لافتتاح مشواره في المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، عندما يلتقي منتخب النرويج على ملعب بوسطن في فوكسبره، في تمام الساعة الثانية صباح الأربعاء بتوقيت الإمارات.