حسام حسن: منتخب مصر ليس قليلاً.. ومندهش من عدم مراجعة الحكم لـ«الفار»

أشاد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بفريقه بعد التعادل 1-1 مع بلجيكا، مساء الاثنين، في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وقال حسام حسن عبر قناة بي إن سبورتس عقب اللقاء: «سعيد بتطور أداء اللاعبين منذ تولي المسؤولية قبل عامين، نسعى دائماً لتقديم أداء مختلف أمام أي فريق».

وأضاف: «كنت مصمماً على مواجهات منتخبات كبيرة قبل كأس العالم، واليوم واجهنا بلجيكا، فهي من أفضل 6 منتخبات في العالم، كنا الأقرب للفوز، وفرصنا كانت أكثر، ولنا ركلة جزاء صحيحة مليون %».

وانتقد المدرب المصري التحكيم قائلاً: «أنا مندهش من عدم مراجعة الحكم لتقنية الفيديو، إنها ركلة جزاء صحيحة».

وواصل المدير الفني للفراعنة: «سعيد بمستوى اللاعبين، منتخب مصر ليس قليلاً حتى لو خسرنا أمام بلجيكا، والجهاز الفني له بصمة، ويسعى للعب بأسلوب مختلف عن السنوات السابقة».

واختتم حسام حسن تصريحاته: «لدينا ثلاث مباريات، ويهمنا التأهل للدور الثاني».

ويلعب منتخب مصر في الجولة الثانية ضد نيوزيلندا في مباراة تقام فجر الاثنين المقبل، بينما تواجه بلجيكا منتخب إيران.