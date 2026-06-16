تحليل| مباراة على خطين.. تنظيم مصري صارم ورد بلجيكي متدرج

شهدت مواجهة بلجيكا ومصر تعادلاً إيجابياً بهدف لمثله لحساب المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، في مباراة يمكن قراءتها كصراع بين تنظيم مصري صارم في الشوط الأول، وقدرة بلجيكية على فرض الإيقاع تدريجياً في الشوط الثاني، مع بقاء الحسم معلقاً على جزئيات صغيرة.

دخل «الفراعنة» المباراة بوضوح في الفكرة والخطة، حيث اعتمدوا على توازن دقيق بين تأمين الخطوط الخلفية والتحول السريع نحو الهجوم. هذا التوازن لم يكن شكلياً، بل تجسد في قدرة واضحة على ربط الخطوط الثلاثة عبر تحركات محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى زيكو، مع دور محوري لإمام عاشور الذي منح الفريق ربطاً فعالاً بين الوسط والهجوم.

هذا التنظيم أثمر هدفاً مبكراً في الدقيقة العشرين، عكس استثماراً مباشراً لفاعلية التحول السريع وعدم انتظار بناء الهجمة الطويلة.

في المقابل، واجه المنتخب البلجيكي صعوبة واضحة في اختراق الكتلة الدفاعية المصرية المتقدمة والمنظمة. ورغم محاولات الاعتماد على التمرير القصير وصناعة التفوق عبر المهارات الفردية، فإن المساحات كانت شبه مغلقة، خصوصاً أمام مفاتيح اللعب، ما جعل الفاعلية الهجومية محدودة في الشوط الأول.

كما ظهر التفوق المصري في الالتحام البدني والانتشار، وهو ما قلّص من قدرة بلجيكا على الوصول إلى مناطق الخطورة بشكل مستمر.

مع بداية الشوط الثاني، اتجهت مصر إلى تعزيز النهج نفسه القائم على الانضباط الدفاعي مع الاحتفاظ بخطر الهجمات المرتدة. وأظهرت بعض اللقطات أن الفريق كان قريباً من تعزيز النتيجة، خصوصاً في إحدى الهجمات التي قادها مرموش، ما يعكس أن الفاعلية المصرية لم تتراجع في البداية رغم الضغط المتوقع من المنافس.

غير أن التحول الحقيقي في مجريات اللقاء بدأ مع التغييرات التي أجراها المنتخب البلجيكي، والتي زادت الكثافة في المناطق الأمامية ورفعت نسق الضغط.

وتدريجياً، بدأت بلجيكا تفرض حضوراً أكبر داخل المناطق الدفاعية المصرية، مستفيدة من تراجع الجهد البدني المصري، ما أدى إلى زيادة عدد المحاولات الخطرة وتنوع أساليب الاختراق.

وجاء هدف التعادل نتيجة ضغط مستمر داخل منطقة الجزاء، حيث أسهمت كثافة الهجوم في خلق ارتباك دفاعي انتهى بهدف عكسي، وهو ما يعكس أن التوازن الدفاعي المصري، رغم قوته في أغلب فترات اللقاء، لم يصمد أمام الزيادة العددية والبدنية في اللحظات الحاسمة.

بعد التعادل، اتجهت بلجيكا إلى مرحلة أكثر سيطرة ورغبة في الحسم، بينما فقد المنتخب المصري جزءاً من قدرته على الخروج بالكرة وبناء الهجمات نتيجة الإجهاد وتراجع بعض العناصر الهجومية المؤثرة.

ومع ذلك، ظل الصمود الدفاعي والحضور اللافت لحارس المرمى مصطفى شوبير عاملاً أساسياً في الحفاظ على نتيجة التعادل.

في المحصلة، يمكن قراءة المباراة كصراع بين خطة مصرية قائمة على الانضباط والارتداد السريع، وخطة بلجيكية اعتمدت على الصبر ثم التصعيد التدريجي. وانتهى اللقاء بتعادل يعكس عدالة نسبية، لكنه يبرز أيضاً أن التفاصيل البدنية والتبديلات كانت العامل الحاسم في تغيير ميزان المباراة في شوطها الثاني.