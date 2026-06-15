تحليل.. حين خانت الثقة المفرطة «الماتادور».. الرأس الأخضر يفرض منطقه في أول اختبار مونديالي



فجر منتخب الرأس الأخضر، الوافد الجديد إلى نهائيات كأس العالم، أولى مفاجآت نسخة 2026 بعدما فرض التعادل السلبي على إسبانيا بطلة أوروبا، في أتلانتا، بفضل عرض دفاعي استثنائي في أول ظهور له على أكبر مسرح كروي في العالم.



ودخل المنتخب الإسباني المواجهة مرشحاً فوق العادة لحصد النقاط الثلاث، مستنداً إلى فارق الخبرة والإمكانات الفنية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي محكم من منافسه الأفريقي الذي نجح في إغلاق المساحات والحد من خطورة الهجمات الإسبانية طوال فترات المباراة.



لم تكن المفاجأة في نتيجة التعادل، بقدر ما كانت في الطريقة التي نجح بها منتخب «القروش الزرقاء» في تحويل الفوارق النظرية إلى تفاصيل بلا قيمة على أرض الملعب.

فبينما دخلت إسبانيا المباراة بصفة بطلة أوروبا وأحد أبرز المرشحين للقب، ظهر «الماتادور» بعيداً عن صورته المعتادة، إذ اتسم أداؤه بالبطء وكثرة اللمسات القصيرة دون فعالية حقيقية في الثلث الأخير. وبدلاً من إجبار منافسه على الركض خلف الكرة، منح هذا الإيقاع المريح لاعبي الرأس الأخضر الوقت الكافي للتمركز وإغلاق المساحات.



وأثارت خيارات المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي تساؤلات مبكرة، بعدما بدا التشكيل الأساسي فاقداً للانسجام والقدرة على صناعة الفارق. وغاب التنوع الهجومي الذي اعتاد عليه «لاروخا»، فيما افتقد الفريق السرعة والاختراق من الأطراف في ظل جلوس لامين يامال على مقاعد البدلاء لعدم جاهزيته 100%.



في المقابل، قدم الرأس الأخضر درساً في الانضباط والشجاعة. فالمنتخب الذي يخوض أول مشاركة له في كأس العالم لعب بثقة كبيرة ومن دون أي عقدة أمام بطل العالم 2010. وقاتل لاعبوه على كل كرة، وحافظوا على تركيزهم طوال الدقائق التسعين، مستفيدين من التحضير الجيد الذي قام به المدرب بوبيستا، ومن تألق الحارس فوزينيا الذي تصدى لعدة محاولات خطيرة.



ومع دخول لامين يامال في الدقيقة 71 تحسن الأداء الإسباني نسبياً وازدادت الخطورة الهجومية، إلا أن التغييرات جاءت متأخرة، فيما واصل دفاع الرأس الأخضر صموده حتى النهاية. والأكثر من ذلك، أن المنتخب الأفريقي بدا في بعض المرتدات المتأخرة أقرب إلى خطف الفوز من منافسه المرشح للقب.



وفي المحصلة، خرج الرأس الأخضر بأكثر من نقطة ثمينة؛ خرج برسالة واضحة مفادها أن الجرأة والتنظيم قد يكونان كافيين لمقارعة الكبار. أما إسبانيا، فوجدت نفسها أمام إنذار مبكر بأن الموهبة وحدها لا تكفي عندما تتحول الثقة إلى فخ يصعب الخروج منه.