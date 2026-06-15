قواعد الرعاة تفرض تغييرات غريبة على ملاعب كأس العالم

فرضت قواعد الرعاة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تغييرات غير معتادة داخل ملاعب كأس العالم 2026، بعدما اضطرت الملاعب المستضيفة إلى إخفاء وإزالة شعارات الشركات غير المرتبطة بالبطولة، في إطار سياسة حماية الحقوق التجارية للرعاة الرسميين.



وذكر موقع «ذا أتلتيك» أن منظمي البطولة عملوا لسنوات على تجهيز الملاعب وفق متطلبات فيفا، التي تشترط إزالة أي علامات تجارية أو إعلانات تخص جهات لا ترتبط بعقود رعاية رسمية مع الاتحاد الدولي، وهو ما تسبب في بعض المشاهد الغريبة داخل الملاعب.



وشهد ملعب «ليفاي» في سانتا كلارا، الذي تغير اسمه خلال البطولة إلى «ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو»، واحدة من أبرز الحالات، بعدما جرى وضع غطاء فوق شعار الشركة المالكة لحقوق تسمية الملعب، لكن طريقة الإخفاء جذبت انتباه الجماهير بسبب استمرار ظهور ملامح الشعار.



وامتدت إجراءات إزالة العلامات التجارية إلى تفاصيل صغيرة داخل الملاعب، حيث أشار التقرير إلى تغطية شعارات زجاجات الصلصات داخل مناطق الإعلام في ملعب ليفاي بشريط أسود، ضمن محاولات الالتزام بقواعد فيفا المتعلقة بالرعاة.



وامتدت إجراءات إخفاء العلامات التجارية إلى تفاصيل صغيرة داخل الملاعب، إذ شهد ملعب «جيليت» في بوسطن تغيير الأجهزة التي يستخدمها المشجعون لدفع قيمة مشترياتهم من الطعام والمشروبات، حتى لا تظهر أسماء شركات غير مرتبطة برعاة فيفا الرسميين، بينما جرى تغطية بعض الشعارات واللوحات في ملعب فيلادلفيا للسبب نفسه.



وكشف التقرير أن ملعب «ميتلايف» في نيوجيرسي، الذي يستضيف نهائي كأس العالم يوم 19 يوليو، خضع هو الآخر لتغييرات كبيرة لإخفاء اسم وشعارات الراعي، رغم استمرار ظهور بعض العلامات داخل الملعب، ومنها الشعارات الموجودة على حوامل الأكواب الخاصة بالمقاعد.



وتسمح سياسة فيفا فقط بظهور العلامات التجارية التابعة للرعاة الرسميين أو المعتمدة من الاتحاد الدولي، بهدف حماية القيمة التسويقية للبطولة والحقوق الحصرية للشركات المتعاقدة معه.