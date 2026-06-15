منذر الكبير يعوّض لموشي في قيادة منتخب تونس



ذكرت وسائل إعلام تونسية أن الاتحاد التونسي قرر إقالة صبري لموشي من تدريب نسور قرطاج، وتعيين منذر الكبير بديلاً عنه، في انتظار الإعلان الرسمي عن هذا القرار، الذي جاء نتيجة الخسارة الثقيلة التي تلقاها المنتخب التونسي 5 – 1 على يد نظيره السويدي في مستهل مشواره في كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسبق للكبيّر أن درب منتخب تونس بين بين 2019 و 2022، وهو يشغل مكلف بالتخطيط الفني في الاتحاد التونسي حالياً. ويلعب «نسور قرطاج» في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات السويد واليابان وهولندا، ويلتقي منتخب «الساموراي» في المواجهة المقبلة.