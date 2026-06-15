«فيفا» يحقق في إشارة عنصرية لمسؤول تقنية الفيديو قبل مباراة ألمانيا وكوراساو



فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، تحقيقاً بشأن لقطة أثارت جدلاً واسعاً خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما ظهر الحكم الأسترالي شون إيفانز، الذي شغل منصب مساعد حكم الفيديو المساعد، وهو يقوم بإشارة يد، فُسرت من قبل البعض على أنها مرتبطة بجماعات تفوق العرق الأبيض، وذلك قبل انطلاق مباراة ألمانيا وكوراساو.



وظهر إيفانز أمام الكاميرات خلال تقديم طاقم التحكيم قبل المباراة، وهو يؤدي إشارة «أوكيه»، بشكل مقلوب وأسفل مستوى الخصر، ما أثار تساؤلات وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن هذه الإشارة تستخدم عادةً للدلالة على «الموافقة»، أو «أن كل شيء على ما يرام»، فإن بعض الجهات تعتبرها في ظروف معينة، رمزاً قد يستغل للترويج لأفكار عنصرية.



وذكرت رابطة مكافحة التشهير، في وقت سابق، أن الرمز أصبح يستخدم أحياناً من قبل جماعات وأفراد متطرفين على الإنترنت، ولكنها شددت في الوقت نفسه على أن الاستخدام الأكثر شيوعاً له، لا يزال يحمل معناه التقليدي، داعية إلى عدم التسرع في استنتاج النوايا من مجرد ظهور الإشارة.



وتشير تقارير إعلامية إلى أن فيفا يدرس حالياً ملابسات الواقعة وسياقها الكامل، لتحديد ما إذا كانت الإشارة تحمل أي دلالات غير رياضية، أو أنها جاءت دون قصد، كما أعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة، شهدتها أولمبياد باريس 2024، عندما سحبت اعتماديات أحد العاملين، بعد ظهوره بالإشارة نفسها خلال منافسات التزلج على الألواح.



وجاء الجدل قبل ساعات من فوز المنتخب الألماني الكبير على كوراساو بنتيجة 7-1، في افتتاح مشواره بالمونديال، ولم يصدر فيفا حتى الآن بياناً رسمياً يوضح نتائج التحقيق، أو موقفه النهائي من الواقعة.