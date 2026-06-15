خلال مواجهة السويد وتونس... إبراهيموفيتش يختار «يو إف سي» على متابعة المباراة



استهلّ المنتخب السويدي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز كاسح على نظيره التونسي بنتيجة 5-1، في مباراة فرض خلالها سيطرته منذ البداية وقدم أداءً هجومياً لافتاً أكد جاهزيته للمنافسة.



وبعيداً عن أجواء المباراة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السويدي السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الذي ظهر في فعالية تابعة لرياضة الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» في الوقت نفسه الذي كانت فيه السويد تخوض مباراتها الافتتاحية في المونديال.



وأثارت هذه اللقطة تفاعلاً واسعاً بين المشجعين، رغم أن إبراهيموفيتش لم يعد يشغل أي منصب رسمي داخل المنتخب السويدي. وفي المقابل، لم يتأثر منتخب السويد بغياب أحد أبرز أساطيره، إذ حقق فوزاً كبيراً منحه بداية مثالية في البطولة العالمية.