مباريات اليوم.. مصر في مواجهة بلجيكا والسعودية تتحدى أوروغواي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، مساء اليوم الإثنين وصباح الثلاثاء، إلى سلسلة من المواجهات القوية في مونديال 2026 التي تشهد مشاركة منتخبات عربية بارزة، يتقدمها المنتخب المصري الذي يواجه نظيره البلجيكي في اختبار صعب أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، فيما يخوض المنتخب السعودي مواجهة قوية أمام منتخب أوروغواي في لقاء مرتقب يسعى من خلاله "الأخضر" إلى قياس جاهزيته أمام منافس قوي.

وتحظى المباراتان باهتمام جماهيري كبير خاصة مع رغبة مصر والسعودية في تحقيق نتائج إيجابية وتقديم مستويات مميزة أمام منتخبات تملك سجلات حافلة على الساحة الدولية. كما تتواصل الإثارة بمواجهات أخرى تجمع إسبانيا مع الرأس الأخضر، وإيران مع نيوزيلندا.

- إسبانيا ضد الرأس الأخضر - الساعة 8 مساءً بتوقيت الإمارات - تذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

- مصر ضد بلجيكا - الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات - تذاع على قناة بي إن سبورتس ماكس 2.

ـ السعودية ضد أوروغواي الساعة 2 فجر الثلاثاء بتوقيت الإمارات

قنوات البث الناقلة لمباراة السعودية ضد أوروغواي

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إيران ضد نيوزلندا الساعة 5 فجر الثلاثاء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة إيران ضد نيوزيلندا