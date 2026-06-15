بعد سباعية ألمانيا في مرمى كوراساو.. تعرف على أكبر الهزائم في تاريخ كأس العالم

رغم مرور ساعات قليلة فقط على فوز ألمانيا الكبير على كوراساو بنتيجة 7-1، في افتتاح منافسات المجموعة الخامسة من كأس العالم 2026 في هيوستن، فإن هذه النتيجة دخلت سريعاً قائمة أكبر الانتصارات في تاريخ البطولة، وأعادت فتح ملف الهزائم الثقيلة التي طبعت محطات مختلفة من المونديال عبر العقود.

وبدأت المباراة بهدف ألماني مبكر، ثم شهدت تعادلاً مفاجئاً لمنتخب كوراساو، لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما استعاد المنتخب الألماني توازنه وفرض تفوقه الكامل، ليخرج بانتصار عريض يضاف إلى سجل النتائج التاريخية في البطولة العالمية.

وأعادت هذه النتيجة التذكير بسلسلة من المباريات التي شهدت تفوقاً كاسحاً لمنتخبات كبرى، إذ لا تزال المجر صاحبة أكبر فوز في تاريخ كأس العالم، بعد انتصارها التاريخي على السلفادور بنتيجة 10-1 في نسخة 1982، بينما تبرز يوغوسلافيا بفوزها 9-0 على زائير عام 1974، والمجر أيضاً بانتصارها 9-0 على كوريا الجنوبية في نسخة 1954.

كما تضم القائمة انتصارات بارزة أخرى، مثل فوز أوروغواي على بوليفيا 8-0 في عام 1950، وفوز السويد على كوبا بالنتيجة نفسها في عام 1938، إلى جانب الانتصار الألماني الشهير على السعودية 8-0 في مونديال 2002، والذي يعد أكبر فوز للمنتخب الألماني في تاريخ مشاركاته.

وفي العصر الحديث، سجلت إسبانيا فوزاً كبيراً على كوستاريكا بنتيجة 7-0 في مونديال 2022، كما حققت البرتغال النتيجة ذاتها أمام كوريا الشمالية في نسخة 2010، وتكررت النتائج الثقيلة أيضاً مع بولندا وتركيا وأوروغواي في نسخ سابقة بنتيجة 7-0.

لكن النتيجة الأكثر رمزية في التاريخ الحديث تبقى فوز ألمانيا على البرازيل 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014، وهي المباراة التي تحولت إلى علامة فارقة في تاريخ كأس العالم. وبعد 12 عاماً، عادت النتيجة نفسها لتظهر مجدداً، ولكن أمام كوراساو هذه المرة، لتؤكد استمرارية الطابع الهجومي القوي للمنتخب الألماني عبر أجيال مختلفة.

وفي المحصلة، لا تبدو نتيجة 7-1 مجرد فوز عابر، بل محطة جديدة في سجل طويل من الانفجارات الهجومية التي صنعت ذاكرة كأس العالم، وأعادت ألمانيا مجدداً إلى قلب الأرقام التاريخية للبطولة.