واقعة جديدة تثير الجدل حول العنصرية في كأس العالم 2026 (فيديو)

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهجوم حاد على الأسترالي شون إيفانز، الحكم المشرف على غرفة تقنية الفيديو «الفار» خلال مباراة ألمانيا وكوراساو، في بطولة كأس العالم 2026.

وهاجم مغردون الحكم الأسترالي بعدما أظهرت لقطات قيامه بحركة فسرها البعض على أنها إشارة عنصرية، حيث ربطوها بما يعرف بإشارة «القوة البيضاء».

وبعد أن ركز البث التلفزيوني قبل بداية المباراة على طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، انتقلت الصورة إلى غرفة تقنية الفيديو «الفار»، ليظهر الثنائي المغربي حمزة الفاريو ومساعده الكولومبي نيكولاس غالو جالسين أمام شاشات المراقبة في جاهزية تامة للمباراة، فيما وقف خلفهما الحكم الأسترالي شون إيفانز، المشرف على غرفة الفار.

وخلال اللقطة، بدا واضحاً أن إيفانز رفع يده اليمنى بإشارة مقلوبة، حيث التقى الإبهام والسبابة بينما امتدت بقية الأصابع، وهي الحركة المعروفة اختصاراً بإشارة «OK»، والتي يرى البعض أنها ارتبطت في سياقات معينة بجماعات تؤمن بتفوق «العرق الأبيض».

وكتب أحد المستخدمين على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «الحكم الموجود في غرفة الـVAR خلال مباراة ألمانيا وكوراساو قام بإشارة ترتبط برمز لتفوق العرق الأبيض.. أمر غريب للغاية».

وقال آخر: «طاقم الـVAR في مباراة ألمانيا وكوراساو، الرجل الموجود على اليسار قام بإشارة (القوة البيضاء).. ماذا ستفعل حيال ذلك يا فيفا؟».

فيما زعم مستخدم ثالث أن «حكم الفيديو شون إيفانز قام بإشارة مرتبطة بأفكار التفوق العرقي خلال مباراة ألمانيا وكوراساو».

وكتب آخر: «أنا لا أنشر عادة أموراً مثيرة للجدل، لكن هذا غير مقبول».

وأضاف مستخدم آخر: «أثناء متابعتي لبداية مباراة ألمانيا وكوراساو، قام المسؤول الأسترالي عن الإعادة شون إيفانز بإشارة (OK) بيده اليمنى، وهي إشارة معروفة لدى جماعات تفوق العرق الأبيض.. يرجى مشاركة ذلك».

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام من أخرى مشابهة قام بها مسؤول مكسيكي خلف المؤثرة الكورية الجنوبية يون سو جين خلال مباراة منتخبي كوريا الجنوبية والتشيك، عندما قام بحركة سحب العينين إلى الجانب، التي تعتبر إشارة عنصرية بحق شعوب شرق آسيا، حيث كانت المؤثرة، التي يتابعها الملايين، تصور نفسها خلال المباراة.