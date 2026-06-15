«شفرة مورياسو» سلاح الساموراي الفتاك في كأس العالم





شهدت مواجهة منتخبي اليابان وهولندا في الجولة الافتتاحية للمجموعة السادسة بنهائيات كأس العالم 2026 لقطة استثنائية أثارت فضول الجماهير والمحللين على حد سواء، وكان بطلها المدير الفني لمنتخب "الساموراي الأزرق"، هاجيمي مورياسو.

ففي مشهد غير مألوف في الملاعب المونديالية، التقطت عدسات الكاميرات مورياسو وهو يقف عند خط التماس حاملاً سبورة تكتيكية بيضاء رسمت عليها خطوط الملعب، وقام برفعه عالياً ليوجه لاعبي الفريق من خلال استعراض أرقام تكتيكية ورموز توجيهية ضخمة ومكتوبة بوضوح، بدلاً من الاعتماد التقليدي على الصراخ أو إرسال الإشارات البدنية المعتادة، وذلك لمواجهة الضوضاء الصاخبة والأجواء الهتافية المشتعلة في مدرجات ملعب مدينة دالاس.

وبدا جلياً من تكرار هذا التصرف وظهور أرقام مختلفة طوال دقائق اللقاء، أن الجهاز الفني الياباني ابتكر نظام تواصل مشفر ومتفق عليه مسبقاً مع اللاعبين، حيث يشير كل رقم أو رسم معروض على السبورة إلى تحول تكتيكي محدد؛ سواء بالانتقال من خط الدفاع الرباعي إلى الخماسي، أو بتغيير مصايد الضغط العالي، وتعديل تمركز لاعبي خط الوسط والارتداد السريع.

هذا الأسلوب المنظم والمبتكر منح المنتخب الياباني مرونة تكتيكية وسرعة استجابة فائقة دون الحاجة لإيقاف اللعب، وهو ما أسفر ميدانياً عن نجاح "الساموراي" في مجاراة الطواحين الهولندية والعودة في النتيجة مرتين بفضل تبديلات مورياسو الدقيقة وقراءته الذكية للملعب، ليخطف المنتخب الياباني تعادلاً ثميناً ومستحقاً بنتيجة هدفين لمثلهما في واحدة من أكثر مباريات البطولة متعة وإثارة حتى الآن.

وحظيت هذه الطريقة المبتكرة بتفاعل واسع النطاق على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بعبقرية مورياسو التنظيمية، معتبرين أن اللوحات التكتيكية تعكس تحولاً تكنولوجياً وذهنياً في الفكر التدريبي الحديث، بل إنها أعادت إلى الأذهان الطرائف والمنشورات الساخرة التي تصف مفكرة المدرب الياباني الشهيرة بـ "مذكرة الموت" لقدرته العجيبة على تغيير مسار المباريات بمجرد الكتابة فيها.

وفي المقابل، نال المدرب احتراماً جماهيرياً مضاعفاً بعد أن رصدته الكاميرات قبل انطلاق المباراة وهو يذرف الدموع متأثراً أثناء عزف النشيد الوطني لبلاده، في لقطة جسدت حجم الضغوط والمسؤولية الكبيرة التي يحملها، قبل أن يتحول مع صافرة البداية إلى عقل مدبر صارم يوجه فريقه بالرموز والشفرات لانتزاع نقطة ثمينة من أحد أبرز المرشحين للقب.