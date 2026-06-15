مدرب بلجيكا يكشف خطة مواجهة مصر ورسالة خاصة عن صلاح

كشف الفرنسي رودي غارسيا، مدرب منتخب بلجيكا، عن ملامح خطته لمواجهة مصر في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026، مؤكداً احترامه الكبير لقدرات الفراعنة، ومحذراً لاعبيه من خطورة محمد صلاح وباقي عناصر المنتخب المصري.

وشدد غارسيا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة على أن منتخب بلجيكا يسعى لفرض أسلوبه داخل الملعب، لكنه في الوقت نفسه يدرك صعوبة المواجهة أمام منافس وصفه بأنه أحد أفضل المنتخبات الأفريقية عبر التاريخ.

وقال مدرب بلجيكا: «سنركز على نقاط قوتنا، ونريد أن نكون أصحاب المبادرة، علينا تقديم كل ما لدينا وكأنها مباراة نهائية»، مشيراً إلى أهمية ضربة البداية في سباق التأهل وصدارة المجموعة.

وخص غارسيا محمد صلاح برسالة خاصة قبل المواجهة، مؤكداً أن قائد منتخب مصر يمثل خطراً واضحاً في الخط الأمامي، لكنه شدد على أن بلجيكا لن تركز على إيقاف صلاح فقط، في ظل امتلاك الفراعنة أكثر من عنصر مؤثر داخل الملعب.

وأشاد مدرب بلجيكا بالقوة الهجومية لمنتخب مصر، مشيراً إلى وجود مواهب مميزة مثل صلاح وعمر مرموش، إلى جانب القوة الدفاعية للفريق، مؤكداً أن التعامل مع المباراة يتطلب تركيزاً كاملاً وليس مراقبة لاعب واحد فقط.

وأوضح غارسيا أن جميع المنتخبات تمتلك نقاط قوة وضعف، مضيفاً أن فريقه سيحاول استغلال الفرص المتاحة أمام مصر من أجل تحقيق بداية قوية في البطولة.

وتحدث غارسيا عن طموحات بلجيكا بعد الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم 2022، مؤكداً أن الهدف الأول حالياً هو تجاوز الدور الأول، مع السعي لإنهاء مرحلة المجموعات في الصدارة.

وتطرق المدرب الفرنسي إلى تأثير درجات الحرارة خلال المباراة، مشيراً إلى أن فترات التوقف لشرب المياه لن تكون مهمة فقط من الناحية البدنية، لكنها قد تمنح المدربين فرصة لإجراء تعديلات تكتيكية.

وأكد غارسيا أن مواجهة مصر ستكون أول مباراة له كمدرب في كأس العالم، حيث يبحث عن بداية ناجحة مع المنتخب البلجيكي في البطولة.

وأشار يوري تيليمانس، قائد منتخب بلجيكا، إلى أن ارتداء شارة القيادة لن يغير من شخصيته داخل الملعب، مؤكداً استمراره بنفس طريقة اللعب والقيادة.

ويلتقي منتخب بلجيكا مع مصر في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا، وتقام المباراة اليوم الاثنين في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.