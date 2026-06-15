تحليل| فاعلية كوت ديفوار تهزم أفضلية الإكوادور

هناك قاعدة شهيرة في كرة القدم تقول: «إذا لم تسجل، فاستعد لاستقبال الأهداف»، وهي القاعدة التي جسدتها مواجهة كوت ديفوار والإكوادور بأدق تفاصيلها، بعدما نجح «الأفيال» في انتزاع فوز ثمين بهدف دون مقابل، رغم أن المنتخب الإكوادوري كان الطرف الأكثر خطورة وصناعة للفرص خلال فترات طويلة من المباراة.

وجاءت المواجهة على مستوى التوقعات الفنية المسبقة، إذ جمعت بين منتخبين يمتلكان قدرات بدنية كبيرة وسرعات عالية في التحول بين الدفاع والهجوم، إلى جانب تقارب واضح في المستوى والإمكانات، وهو ما انعكس على الصراع التكتيكي الذي استمر طوال 90 دقيقة.

وفرض منتخب الإكوادور شخصيته مبكراً على اللقاء، مستفيداً من التفوق في وسط الملعب بقيادة مويسيس كايسيدو، الذي لعب دوراً محورياً في بناء الهجمات والضغط العكسي واستعادة الكرة، بينما منحت تحركات جون يبواه وألان ميندا وبيدرو فيتي الفريق تنوعاً هجومياً أربك الدفاع الإيفواري في أكثر من مناسبة.

لكن المشكلة الكبرى للإكوادور تمثلت في افتقاد الفاعلية داخل منطقة الجزاء، حيث اصطدمت محاولتان محققتان بالعارضة، إلى جانب إهدار عدد من الفرص السانحة للتسجيل، سواء بسبب التسرع في اتخاذ القرار أو غياب الدقة في اللمسة الأخيرة.

ولو نجح الفريق في استثمار جزء من هذه الفرص، لكان خرج متقدماً بفارق مريح خلال الشوط الأول.

في المقابل، لم يظهر منتخب كوت ديفوار بأفضل صورة هجومية خلال النصف الأول من اللقاء، واكتفى بمحاولات متفرقة اعتمدت على الحلول الفردية والتسديد من خارج المنطقة، لكنه نجح في البقاء داخل المباراة بفضل التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي وعدم فقدان التوازن رغم الضغط الإكوادوري المتواصل.

ومع انطلاق الشوط الثاني، تغيرت ملامح المواجهة تدريجياً، وبعد البداية القوية للإكوادور، التي شهدت كرة أخرى ارتطمت بالقائم عبر إنر فالنسيا، بدأ المنتخب الإيفواري في استعادة زمام المبادرة، مستفيداً من قراءة فنية مميزة من جهازه الفني.

وكانت نقطة التحول الأبرز في المباراة تتمثل في التبديلات التي أجراها مدرب كوت ديفوار، حيث منح دخول أماد ديالو وإبراهيم سنجاري وكريست أولاي وأنج-يون بوني الفريق طاقة جديدة وحلولاً هجومية متنوعة.

كما ساعدت هذه التغييرات على رفع نسق الضغط الأمامي وتحسين جودة التحولات الهجومية، في الوقت الذي تراجع فيه الإيقاع البدني للإكوادور مقارنة بما قدمه في الشوط الأول.

وعلى الرغم من أن الشوط الثاني شهد فرصاً أقل، وأبرزها كرة للإكوادور في القائم، وفرصة لـ«الأفيال» في العارضة، فإنه كان أكثر تعقيداً من الناحية التكتيكية، إذ انحصر الصراع في وسط الملعب لفترات طويلة، وارتفع معدل الالتحامات البدنية.

وبدا واضحاً أن المباراة تتجه نحو التعادل، خاصة مع نجاح مدافعي المنتخبين في الحد من المساحات وإغلاق المنافذ المؤدية إلى المرمى.

ولكن الفارق بين المنتخبات الكبيرة غالباً ما يظهر في التفاصيل الصغيرة واللحظات الحاسمة، وهو ما حدث في الدقيقة 90 عندما استغل البديل أماد ديالو تمريرة ويلفريد سينجو، وسجل هدف الفوز القاتل، ليكافئ منتخب بلاده على صبره وتمسكه بخطته حتى الثواني الأخيرة.

وكشفت المباراة عن جانب مهم في شخصية المنتخب الإيفواري، يتمثل في قدرته على المنافسة حتى عندما لا يكون الطرف الأفضل فنياً، وهي ميزة كثيراً ما تصنع الفارق في البطولات الكبرى.

وفي المقابل، خرج منتخب الإكوادور بخسارة قاسية من الناحية المعنوية، بعدما قدم أداءً يستحق عليه أكثر من مجرد الإشادة، لكنه دفع ثمن إهدار الفرص وغياب الحسم أمام المرمى.

وفي النهاية، أثبتت المباراة مرة أخرى أن الإحصائيات وعدد الفرص لا يحسمان النتائج دائماً، وأن الفاعلية والقدرة على استغلال اللحظات الحاسمة تبقى العامل الأهم في كرة القدم، وهو الدرس الذي تعلمته الإكوادور بطريقة مؤلمة، بينما احتفلت كوت ديفوار بانتصار قد يكون بالغ الأهمية في سباق التأهل إلى الدور التالي.