ديالو يخطف فوزاً قاتلاً لكوت ديفوار أمام الإكوادور

خطف البديل أماد ديالو هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90، ليقود منتخب كوت ديفوار إلى فوز ثمين بنتيجة 1-0 على منتخب الإكوادور في استاد فيلادلفيا ستيديوم، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الخامسة من كأس العالم 2026.

وشهدت الجولة ذاتها فوز المنتخب الألماني الكاسح على كوراساو بنتيجة 7-1، ليتصدر المجموعة برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف أمام كوت ديفوار صاحبة المركز الثاني، بينما جاءت الإكوادور في المركز الثالث دون رصيد، متقدمة بفارق الأهداف على كوراساو متذيلة الترتيب.

ورغم الخسارة، كان منتخب الإكوادور الطرف الأفضل خلال معظم فترات الشوط الأول، إذ فرض سيطرته على مجريات اللعب وهدد المرمى الإيفواري في أكثر من مناسبة، لكنه اصطدم بسوء الحظ وغياب اللمسة الأخيرة.

وبدأ المنتخب الإكوادوري أكثر جرأة، وكانت أولى المحاولات عبر مويسيس كايسيدو في الدقيقة 3، قبل أن تضيع أولى الفرص الخطيرة عندما ارتطمت تسديدة جون يبواه بالعارضة في الدقيقة 23.

ثم أهدر ألان ميندا فرصة أخرى بعد دقيقة واحدة فقط، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويرسل كرة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 30 إثر تمريرة بينية متقنة من بيدرو فيتي.

في المقابل، اعتمد منتخب كوت ديفوار على المحاولات الفردية والتسديدات البعيدة، وكانت أبرز فرصه عبر إلي واهي في الدقيقة 18، فيما حاول نيكولاس بيبي وسيكو فوفانا تهديد المرمى دون نجاح.

وشهد الشوط الأول صراعاً بدنياً قوياً في وسط الملعب، أسفر عن 3 بطاقات صفراء في صفوف كوت ديفوار نالها سيكو فوفانا وفرانك كيسييه وجويلا دوي، إلى جانب عدد كبير من الأخطاء التي أوقفت نسق اللعب في أكثر من مناسبة.

ورغم الإثارة والفرص المتعددة، خصوصاً من جانب الإكوادور الذي سدد كرتين في العارضة وأهدر أكثر من فرصة محققة، بقيت الشباك صامتة مع نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المنتخبان مسلسل إهدار الفرص، وكاد منتخب الإكوادور أن يفتتح التسجيل عندما ارتطمت تسديدة قائده إنر فالنسيا بالقائم الأيسر في الدقيقة 46 بعد تمريرة متقنة من غونزالو بلاتا.

وردت كوت ديفوار بقوة، حيث أهدر يان ديوماندي فرصة خطيرة في الدقيقة 50، قبل أن ترتطم رأسية إلي واهي بالعارضة في الدقيقة 52، لترد العارضة الدين للإكوادور وتحرم «الأفيال» من هدف محقق.

وتبادل المنتخبان المحاولات بعد ذلك، فأهدر بيدرو فيتي فرصة جديدة للإكوادور في الدقيقة 55، بينما واصل سيكو فوفانا وديوماندي تهديد المرمى الإكوادوري دون نجاح، وسط تحسن واضح في أداء المنتخب الإيفواري.

وأجرى المدربان عدة تبديلات بحثاً عن هدف الفوز، وبينما كانت المباراة تتجه نحو التعادل، نجح البديل أماد ديالو في خطف هدف الانتصار القاتل في الدقيقة 90، بعدما استغل تمريرة ويلفريد سينجو وسدد كرة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى للمرمى، مانحاً «الأفيال» ثلاث نقاط ثمينة، ومعاقباً الإكوادور على إهدارها سلسلة طويلة من الفرص السهلة طوال اللقاء.