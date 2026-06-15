قبل مواجهة مصر.. حسام حسن: بلجيكا المرشح الأكبر للفوز

أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن بلجيكا تدخل مواجهة الفراعنة في كأس العالم 2026 باعتبارها المرشح الأكبر لتحقيق الفوز، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن كرة القدم لا تعترف بالتوقعات، وأن منتخب بلاده يسعى للقتال من أجل حصد النقاط وتحقيق بداية قوية في المونديال.

وقال حسام حسن، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن أغلب الترشيحات تصب في مصلحة منتخب بلجيكا، مضيفاً: «لو سألتم الحاضرين هنا عن هوية الفائز، فإن 90 أو 99% منهم سيرشحون بلجيكا، ولكن كرة القدم تعتمد على السعي والاجتهاد».

وأضاف مدرب منتخب مصر أن جميع منتخبات المجموعة تبحث عن التأهل إلى الدور التالي، مؤكداً أن الفراعنة يمتلكون الطموح نفسه، ويرغبون في جمع النقاط للمنافسة على بطاقة العبور.

واستعاد حسام حسن ذكرياته أمام المنتخب البلجيكي عندما كان لاعباً، قائلاً إنه سبق وحقق الفوز على بلجيكا، ويتمنى تكرار الأمر، ولكن هذه المرة من موقعه مديراً فنياً لمنتخب مصر.

وتحدث حسام حسن عن التعامل مع خطورة لاعبي بلجيكا، خاصة جيريمي دوكو، موضحاً أن المنتخب المصري يضم عناصر مميزة ومواهب قادرة على الظهور بصورة قوية خلال البطولة.

ودافع مدرب الفراعنة عن قراره بضم المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، مؤكداً أنه تابعه مع منتخب الشباب وليس فقط مع ناديه، وأنه اكتشف خلال التدريبات امتلاكه مواصفات المهاجم القوي والذكي.

وأشار حسام حسن إلى أن وجود حمزة داخل برشلونة منحه شخصية احترافية قوية، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعب على ترك بصمة سواء مع النادي الإسباني أو المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مدرب مصر أن اختياراته لقائمة المنتخب جاءت وفق رؤيته الفنية، مشيراً إلى أن ضم مصطفى زيكو جاء في الوقت المناسب بعد ظهوره بمستوى مميز في الدوري المصري

وتحدث حسام حسن عن المقارنة بين محمد صلاح وروميلو لوكاكو، مؤكداً أن منتخب بلجيكا يمتلك العديد من النجوم ولا تتوقف خطورته على لوكاكو فقط، مشددًا على رغبته في ظهور جميع لاعبي مصر بأفضل مستوى، ولا يعتمد المنتخب على تألق صلاح وحده.

وكشف حسام حسن أن هدفه منذ تولي المهمة كان بناء جيل قوي للمستقبل، لا يتأثر بغياب أي لاعب بسبب الاعتزال أو الإصابة، مشدداً على أن العمل الحالي يستهدف كأس العالم والبطولات المقبلة.

وأشاد مدرب منتخب مصر بدور شقيقه إبراهيم حسن، مدير المنتخب، في تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية للمشاركة في بطولة بحجم كأس العالم، بعدما أثار وجود التوأم معاً اهتمام بعض الصحفيين الأجانب خلال المؤتمر.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على ثقته في المنتخب المصري، مشيراً إلى أن الفريق قدم مستويات قوية أمام منتخبات كبيرة خلال الفترة الماضية، ويتمنى تكرار ذلك أمام بلجيكا.

ويلتقي منتخب مصر مع بلجيكا في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا، وذلك اليوم الاثنين في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.