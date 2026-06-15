كيف غيرت تقنية «التوأم الافتراضي» متعة المشاهدة في المونديال؟





أحدثت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026 طفرة تكنولوجية غير مسبوقة في تاريخ الإعلام الرياضي ونقل المباريات، بعدما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً تقنية "التوأم الافتراضي"، التي ترتكز على إنشاء نسخ رقمية ثلاثية الأبعاد مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لجميع اللاعبين الـ 1,248 المشاركين في المونديال.

وتعمل هذه التقنية الثورية على تتبع حركات اللاعبين والكرة بدقة متناهية عبر شبكة من الكاميرات والمستشعرات فائقة السرعة الموزعة في الملاعب، مما يسمح بإعادة بناء اللقطات وتحليلها حركياً وفنياً في البث المباشر خلال أجزاء من الثانية، لتقدم للمشاهدين خلف الشاشات تجربة بصرية تفاعلية فريدة ومطورة تحاكي مرونة وأسلوب الألعاب الإلكترونية الحديثة.

وقد ظهر الأثر المباشر لهذه التكنولوجيا بشكل جلي في المواجهات النارية التي شهدتها الجولات الأولى من البطولة؛ ففي مواجهة ألمانيا وكوراساو، ساهمت التقنية في تقديم تحليلات فورية مذهلة لكيفية تحرك الحارس المخضرم مانويل نوير وقطعه للكرات خارج منطقة الجزاء، بينما أتاحت للمخرجين في لقاء البرازيل والمغرب إظهار زوايا رؤية مجسمة ومبتكرة للمراوغات والالتحامات البدنية المعقدة، فضلًا عن دورها الحاسم في حسم حالات التسلل والأهداف الجدلية في مباراتي المكسيك ضد جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة أمام باراغواي، من خلال تقديم خطوط رؤية ثلاثية الأبعاد بالغة الدقة عاونت طواقم التحكيم وقلصت من زمن مراجعة اللقطات.

من جانبها، تباينت ردود أفعال الجماهير وعشاق الساحرة المستديرة عبر منصات التواصل الاجتماعي وحول الملاعب المونديالية تجاه هذا التحول الرقمي؛ حيث أبدى قطاع واسع من المشجعين، لا سيما الفئات الشابة، انبهاراً شديداً بالتقنية التي منحتهم القدرة على مشاهدة تفاصيل تكتيكية معقدة والتحكم في زوايا الرؤية عبر التطبيقات الرسمية، معتبرين أنها نقلت متعة المشاهدة إلى عصر جديد من التفاعل.

وفي المقابل، أعرب بعض الأنصار التقليديين عن تحفظهم تجاه الإفراط في دمج المؤثرات البصرية الرقمية أثناء البث الحي، معتبرين أن الرسوم ثلاثية الأبعاد قد تشتت الانتباه أحياناً وتفقد اللعبة بعضاً من واقعيتها الكلاسيكية وعفويتها الإنسانية، إلا أن الإجماع العام يصب في مصلحة التقنية باعتبارها أداة لا غنى عنها لتطوير العدالة التحكيمية وإثراء المحتوى التحليلي لأكبر حدث رياضي على وجه الأرض.