كيف فضح يورغن كلوب «القفص الذهبي» لإعلانات كأس العالم؟





في وقت تتجه فيه أنظار الملايين نحو المستطيل الأخضر للاستمتاع بإثارة مونديال 2026، اختار المدرب الألماني الأسطوري يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول السابق أن يوجه قذيفة ثقيلة العيار نحو المكاتب المغلقة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، مفجراً واحداً من أكبر السجالات الرياضية والثقافية خلف كواليس البطولة.

وفي تصريحات حادة ومباشرة أدلى بها لشبكة "سكاي سبورتس العالمية" خلال استضافته في برنامج تحليلي خاص بالمونديال، لم يتردد كلوب في توجيه نقد لاذع للمنظومة الاقتصادية التي تدير اللعبة، قائلاً بعبارته الصادمة: "كرة القدم أصبحت رهينة في يد مجموعة من المديرين التنفيذيين يجلسون في مكاتبهم المكيفة".

حجر الزاوية في هجوم كلوب الناري تمحور حول قانون "فترات التبريد" (Cooling Breaks)، وهي الاستراحات القصيرة (لمدة 3 دقائق في كل شوط) التي يمنحها الحكام للاعبين لشرب المياه عندما تتجاوز درجات الحرارة 32°C، وهي ظاهرة تتكرر بكثرة في بعض الملاعب الأمريكية والمكسيكية المغطاة حالياً.

كلوب نسف الرواية الرسمية للفيفا بالكامل، متهماً إياهم بـ "التجارة بسلامة اللاعبين"، وأوضح قائلاً: "لقد قدموا لنا فترات التبريد على أنها وسيلة لحماية اللاعبين من درجات الحرارة المرتفعة، ولكن الحقيقة أنها قفص ذهبي صُمم من أجل الرعاة وجمع الأموال"؛ وأضاف مفسراً: "في اللحظة التي يتوقف فيها اللعب ليشرب لاعب ماءً، تبدأ شاشات التلفزيون بضخ إعلانات تجارية خاطفة تُدر ملايين الدولارات في ثوانٍ معدودة. إنهم يقسمون وقت المباراة لزيادة المساحات الإعلانية، واللاعبون هم الضحية".

تأتي صرخة كلوب بالتزامن مع تذمر المنتخبات من المسافات الماراثونية الممتدة بين المكسيك وكندا وأمريكا، حيث تسافر بعض الفرق لأكثر من 8000 كيلومتر بين المباريات، وهو ما يراه المدرب الألماني إنهاكاً جسدياً متعمداً من أجل مضاعفة مبيعات التذاكر وحقوق البث في 3 دول.

كما تشهد البطولة تبايناً حاداً في الطقس؛ فبينما تُعقد مباريات تحت عواصف رعدية في المكسيك، تُقام أخرى تحت درجات حرارة ورطوبة خانقة في مدن أمريكية، مما جعل "فترات التبريد" تتكرر في معظم المباريات لتتحول إلى "فواصل إعلانية" مزعجة للجماهير وتقطع ريتم اللقاء الفني. وتتقاطع كلمات كلوب مع أزمة التذاكر المشتعلة حالياً؛ حيث خاض عمدة نيويورك زهران ممداني ومسؤولون آخرون مواجهات ضد "الأسعار الديناميكية" للفيفا، مما يعزز فكرة كلوب بأن المونديال الحالي بات يُدار بعقلية الشركات الاستثمارية البحتة وليس الشغف الكروي.

أحدثت تصريحات كلوب هزة ارتدادية في الصحافة العالمية؛ حيث وصفتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية بـ "البيان الثوري لحماية إرث اللعبة"، بينما أشارت منصات بريطانية إلى أن كلوب يملك الشجاعة الكاملة لقول ما يخاف المدربون الحاليون في المونديال قوله خشية عقوبات الفيفا.

لقد أثبت يورغن كلوب مجدداً، أنه حتى وهو يجلس بعيداً عن مقاعد البدلاء، يظل قادراً على قراءة الهجمات المرتدة، لكن هذه المرة.. وجّه قذيفته مباشرة إلى قلب الرأسمالية الرياضية التي تحاول تحويل الساحرة المستديرة إلى مجرد "شريط إعلاني" طويل.