هولندا تسقط في فخ التعادل أمام اليابان بعد تقدمها مرتين

فرط منتخب هولندا في تحقيق الفوز خلال بداية مشواره بكأس العالم 2026، بعدما سقط في فخ التعادل أمام اليابان بنتيجة 2-2، رغم تقدمه مرتين في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتقدم منتخب هولندا في اللقاء عن طريق قائده فيرجيل فان دايك، الذي سجل الهدف الأول بضربة رأس في الدقيقة 51، قبل أن ينجح منتخب اليابان في العودة سريعاً عبر كايتو ناكامورا في الدقيقة 57.

وعاد المنتخب الهولندي للتقدم مرة أخرى بعدما أضاف كريسينسيو سامرفيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، قبل أن ينجح منتخب اليابان في العودة للمباراة مرة ثانية، بعدما سجل دايتشي كامادا هدف التعادل في الدقيقة 88، ليحرم هولندا من تحقيق الفوز في الدقائق الأخيرة.

وانتهت المواجهة بالتعادل 2-2 بين هولندا واليابان، ليحصل كل منتخب على نقطة في بداية مشوارهما بالمجموعة السادسة من كأس العالم 2026.