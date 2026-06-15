فان دايك يحتفل بلحظة تاريخية مع هولندا في كأس العالم

سجل فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا لحظة خاصة في مسيرته الدولية، بعدما انتظر 94 مباراة بقميص الطواحين ليحرز أول أهدافه في البطولات الكبرى، وذلك خلال مواجهة اليابان في مستهل مشوار المنتخبين بكأس العالم 2026.

ووضع فان دايك بصمته الأولى في النسخة الحالية من المونديال، بعدما افتتح التسجيل لهولندا بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، بضربة رأس متقنة مستفيدًا من عرضية زميله في ليفربول ريان جرافينبرخ.

وأضاف قائد منتخب هولندا إنجازًا إلى مسيرته الدولية، بعدما وصل إلى هدفه الرابع عشر مع منتخب بلاده، لكنه كان الأول له على مستوى البطولات الكبرى، سواء كأس العالم أو البطولات القارية.

وخاض فان دايك مشاركته الثانية في كأس العالم، بعدما كان حاضرًا مع منتخب هولندا في نسخة قطر 2022، عندما وصل الطواحين إلى الدور ربع النهائي قبل الخروج أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، عقب التعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يواصل المنتخب الأرجنتيني طريقه نحو التتويج باللقب.

ومنح هدف فان دايك منتخب هولندا الهدف رقم 97 في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، قبل أن يضيف زميله كريسينسيو سامرفيل الهدف الثاني في الدقيقة 64، ليرفع رصيد الطواحين إلى 98 هدفًا في البطولة.