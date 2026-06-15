منع طائرة أوروغواي من دخول أمريكا

تعرض منتخب أوروغواي لأزمة مفاجئة قبل مواجهة السعودية في كأس العالم 2026، بعدما تعذر وصول الطائرة المخصصة لنقل بعثة الفريق إلى الولايات المتحدة بسبب عدم استيفاء المتطلبات التنظيمية الخاصة بدخول الأراضي الأمريكية، قبل أن تنجح الجهود في حل المشكلة وإعادة ترتيب رحلة المنتخب إلى ميامي.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن بعثة منتخب أوروغواي بقيت في مقر معسكرها بمدينة كانكون المكسيكية قبل ساعات من بداية مشوارها في المونديال، بعدما تبين أن الطائرة التي كان من المقرر أن تقل الفريق إلى ميامي لا تمتلك الوثائق المطلوبة وفق اللوائح الأمريكية.

وتسبب تأخر رحلة أوروغواي في إرباك البرنامج التحضيري للمنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، إلى جانب تأجيل بعض الالتزامات الرسمية المتعلقة بالمباراة، وفي مقدمتها المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة السعودية.

ودخل الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم في سباق مع الوقت بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قبل أن يتمكن من إعادة جدولة الرحلة وضمان وصول البعثة إلى ميامي قبل انتهاء المهلة المحددة للوفود المشاركة.

وأوضحت وسائل إعلام أوروغوايانية، بينها «أوفاسيون» و«إل أوبسرفادور»، أن اللاعبين ظلوا داخل مجمع ماياكوبا في المكسيك انتظاراً لاستكمال إجراءات السفر، قبل إنهاء الأزمة والتحرك نحو الولايات المتحدة.

وأكدت التقارير أن المشكلة كانت مرتبطة بالوثائق الخاصة بالطائرة فقط، وليست بمنع منتخب أوروغواي من دخول الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن مواجهة السعودية ستقام في موعدها بشكل طبيعي.

ومن المنتظر أن يجري بيلسا بعض التعديلات على برنامج التحضير للمباراة، بعدما تسبب التأخير في تقليص الوقت المتاح للاستعداد النهائي قبل الظهور الأول في البطولة.

ويبدأ منتخب أوروغواي مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة السعودية في ميامي، عند الثانية صباح غد الثلاثاء بتوقيت الإمارات، ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.